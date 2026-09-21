اقتصاد إيران في الحضيض..التضخم وصل لـ 69.9 % والدولار بـ مليوني ريال

أعلن مركز الإحصاء الإيراني، اليوم الأحد، أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد انكمش بنسبة 10.1% مع احتساب النفط، وبنسبة 4.6% من دون احتساب النفط، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الإيرانية الحالية.

وقال المركز، استناداً إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية، إن الناتج المحلي الإجمالي، محسوباً بالأسعار الثابتة، بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو و795 مليار ريال و21 ألفاً مع احتساب النفط، وو226 مليار ريال و17 ألفاً من دون احتساب النفط.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ خلال الربع الأول من العام السابق 255 مليار ريال و24 ألفاً مع احتساب النفط، و49 مليار ريال و18 ألفاً من دون احتساب النفط.

وأظهرت البيانات أن مجموعة الصناعات والمناجم سجلت أكبر تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ انخفض نشاطها بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 4.8% على أساس سنوي، في حين سجل قطاع الزراعة نمواً نسبته 2.3% خلال الفترة نفسها.

ونقلت وكالة تسنيم أن هذه الأرقام تستند إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني.

ويجري مركز الإحصاء الإيراني الحسابات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي ضمن 18 قطاعاً رئيسياً، تضم 50 نشاطاً اقتصادياً، وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، الإصدار الرابع.

وتشمل مجموعة الزراعة أنشطة زراعة المحاصيل والبستنة وتربية المواشي والغابات وصيد الأسماك.

التضخم والريال

ويأتي هذا الانكماش في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً تضخمية ونقدية متزايدة. فقد بلغ معدل التضخم السنوي في أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني المنشورة خلال أغسطس الماضي نحو 69.9%.

وعلى صعيد سعر الصرف، بلغ سعر الدولار في سوق التحويلات الإيرانية نحو 2.308 مليون ريال الأحد، بعدما تجاوز حاجز مليوني ريال في السوق المفتوحة خلال أغسطس، ما يعكس استمرار تراجع قيمة العملة الإيرانية.