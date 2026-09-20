مفاجأة.. حسام حسن يحسم اسم حارس مرمى المنتخب أمام أنجولا

قالت الإعلامية دينا سليم إن حسام حسن، بالتنسيق مع مدرب الحراس سعفان الصغير، حسم بشكل نهائي حارس منتخب مصر في مباراة أنجولا المقبلة.

مفاجأة حسام حسن في حراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"الحارس سيكون مصطفى شوبير، بسبب ثقة حسام حسن الكبيرة في إمكانيات وشخصيته، خاصة وأن الحارس يمتلك ثقة اكتسبها من مشاركته الأساسية وتألقه مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 الأخيرة".

وتابع :"حسام حسن حسم مقعد حراسة المرمى لتجهيز شوبير نفسياً، رغم المنافسة القوية في التدريبات من الثلاثي المهدي سليمان، عبد العزيز البلعوطي، ومحمد علاء".

إبراهيم حسن يعلن إصابة حمدي فتحي مع الوكرة وغيابه عن معسكر المنتخب

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تعرض حمدي فتحي، لإصابة مع ناديه الوكرة القطري ليتأكد غيابه عن معسكر المنتخب، المقام حالياً.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لمباريات، أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وكذلك ودية جنوب أفريقيا المقررة 4 أكتوبر المقبل.

وأضاف حسن، أن فتحي سيكون خارج معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بالمباريات الثلاث، لينضم للثنائي محمود تريزيجيه وياسر إبراهيم الغائبين للإصابة أيضاً.

وأعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام أنجولا المقرر لها يوم 25 سبتمبر باستاد القاهرة في العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٧.



جاءت أسعار التذاكر التي حددها اتحاد الكرة على النحو التالي:

ـ الدرجة الثالثة 20 جنيهًا

ـ الدرجة الثانية 50 جنيهًا

ـ الدرجة الأولى 150 جنيهًا

ـ والمقصورة 300 جنيه.