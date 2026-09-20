رئيس القابضة لمصر للطيران: الشركة عادت للربحية واحتلت المركز الـ46 عالميًا

أكد الكابتن طيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تعمل على تعزيز مكانتها بين أفضل شركات الطيران على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نجاح جاء بفضل جهود العاملين بالشركة.

وقال أحمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه «بعد تولي المسؤولية عملت على أن تكون مصر للطيران ضمن أفضل شركات الطيران في العالم، والنجاح تحقق بفضل العاملين الموجودين».

وتابع أن مصر للطيران عادت إلى تحقيق الربحية بشكل كبير، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن النتائج والتفاصيل المتعلقة بذلك في وقت لاحق.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا هذا العام، بفضل جهود وزير الطيران والعاملين، حيث وصلت إلى المركز الـ46 ضمن أفضل شركات الطيران في العالم، كما جاءت ضمن الشركات التي حققت تحسنًا وتطورًا ملحوظًا.

تعكس جهود العاملين في الشركة

وأوضح أن مصر للطيران حصلت كذلك على المركز الـ20 عالميًا في تصنيف أفضل أطقم الضيافة الجوية، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس جهود العاملين في الشركة والتطور الذي تشهده خلال الفترة الحالية.