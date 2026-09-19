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رئيس مصر للطيران لـ العاملين: فخور بما تحقق بسواعدكم.. والتتويج يدفعنا للتطوير
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مصر للطيران لـ العاملين: فخور بما تحقق بسواعدكم.. والتتويج يدفعنا للتطوير

رئيس مصر للطيران الطيار أحمد عادل
رئيس مصر للطيران الطيار أحمد عادل
نورهان خفاجي

وجّه الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، رسالة شكر واعتزاز لكافة العاملين بالشركة، في أعقاب الإنجاز الدولي الذي حققته الشركة في تصنيف مؤسسة "سكاي تراكس" (Skytrax) العالمية لعام 2026، وحصولها على جائزة «أكثر شركة طيران تطوراً وتحسناً في العالم» (World's Most Improved Airline 2026)، والقفز للمركز الـ 46 عالمياً ضمن قائمة أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم. 

رئيس مصر للطيران يوجه رسالة للعاملين 

أكد الطيار أحمد عادل، في رسالته الموجهة للعاملين بمصر للطيران، أن هذا التقدير الدولي لم يكن ليتحقق إلا بجهود العاملين المخلصة وعطائهم المستمر، وحرصهم على أداء مهامهم بكل كفاءة ومسؤولية، بما يعكس صورة ومكانة الناقل الوطني على خريطة الطيران العالمية.  

وأضاف رئيس القابضة لمصر للطيران، أن كل خطوة إلى الأمام وكل تقدم تحققه الشركة يكمن ورائه جهود حقيقية يبذلها أبناء مصر للطيران في مختلف قطاعاتها وشركاتها، تجمعهم روح الفريق والانتماء لكيان وطني عريق يحمل اسم مصر.   

واختتم الطيار أحمد عادل رسالته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً كبيراً لمواصلة مسيرة التطوير ومضاعفة الجهد للحفاظ على المكتسبات، موجهاً تحية تقدير وخالص الشكر لجميع العاملين وأسرهم الكريمة على دعمهم وعطائهم الموصول، قائلاً: "شكراً لكم.. وفخور بكم جميعا، وبما تحقق بسواعدكم".   

جوائز مصر للطيران في سكاي تراكس

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران نجحت في تحقيق قفزة نوعية في تصنيف سكاي تراكس العالمي لعام 2026، حاصدة عدة جوائز قارية ودولية رفيعة المستوى، تتويجاً لخطط التحديث الشاملة لأسطولها الجوي والارتقاء بمسوى الخدمات المقدمة للمسافرين. حيث حصدت مصر للطيران 4 جوائز، هما:

  •  World's Most Improved Airline: أكثر شركة طيران تطوراً وتحسناً على مستوى العالم. 
  •   Best Cabin Crew in Africa: أفضل طاقم ضيافة جوية في أفريقيا.   
  • Most Improved Airline in Africa: أكثر شركة طيران تطوراً وتحسناً في أفريقيا.  
  •  Best Economy Class in Africa: أفضل درجة سياحية في أفريقيا.
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