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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز عالمي لـ مصر للطيران.. جائزة الأكثر تطورا عالميا وأفضل طاقم ضيافة في أفريقيا

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل الناقل الوطني، توجت شركة مصر للطيران بجائزة «أكثر شركات الطيران تطورا وتحسنا على مستوى العالم – The World’s Most Improved Airline» لعام 2026، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax العالمية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز World Airline Awards 2026، الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من قيادات ومسؤولي صناعة النقل الجوي حول العالم.

إنجاز دولي جديد لـ مصر للطيران

وتسلم الجائزة الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في تتويج دولي يعكس ما شهدته الشركة خلال الفترة الأخيرة من خطوات ملموسة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المسافرين، بما يتواكب مع المعايير العالمية لصناعة النقل الجوي.

كما واصلت تقدمها في التصنيف العالمي لأفضل شركات الطيران للعام الثالث على التوالي، محققة طفرة كبيره وحصولها على مركز متقدم ضمن تصنيف أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم ، حيث قفزت 22 مركزًا  مقارنة بالعام السابق وحصلت  على المركز الـ (46)، مقارنة بالمركز 68 عالميًا في عام 2025، وفقًا للنتائج المعلنة لهذا العام.

كما حصلت مصر للطيران على عدة مراكز متقدمة على مستوى القارة الإفريقية ومنها افضل طاقم ضيافة جوية في القارة الإفريقية والمركز 20 على مستوى العالم ، بالإضافة إلى أفضل درجة سياحية في القارة الإفريقية بجانب حصولها على المركز الثاني كأفضل شركة طيران على مستوى أفريقيا .

وشهد حفل التكريم حضور عدد من قيادات مصر للطيران، من بينهم الطيار شريف خليل، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسهير  موسى ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث شاركوا في الاحتفاء بهذا الإنجاز الدولي.

وتعد جوائز Skytrax World Airline Awards من أبرز الجوائز العالمية في صناعة الطيران، وتستند نتائجها إلى الاستطلاع السنوي العالمي لآراء المسافرين، الذي يشمل العديد من  شركات الطيران حول العالم، إلى جانب تقييم مستويات الخدمات وفقًا للمنهجيات المعتمدة لدى المؤسسة.

أكثر شركة طيران تطورًا في أفريقيا

ويعكس حصول مصر للطيران على الجائزة العالمية، إلى جانب تقدمها في التصنيف الدولي، ما شهدته الشركة من جهود متواصلة لتطوير المنتجات والخدمات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في مختلف مراحل رحلة السفر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز تجربة المسافرين.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر للطيران في تصنيفات Skytrax خلال السنوات الأخيرة، حيث حصدت الشركة في عام 2025 عددًا من الجوائز، من بينها جائزة « أكثر شركة طيران تطورًا في أفريقيا» للعام الثاني على التوالي، و«أفضل طاقم ضيافة في أفريقيا»، إلى جانب «أفضل وجبات مقدمة على الدرجة السياحية في أفريقيا».

وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن حصول الناقل الوطني على هذا التتويج العالمي، إلى جانب مواصلة تقدمه في التصنيف الدولي، يمثل انعكاسًا حقيقيًا لخطط التطوير والتحديث التي تنتهجها الشركة، في ضوء رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربة سفرهم.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة لجهود العاملين بمختلف قطاعات وشركات مصر للطيران، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات، ومعالجة أوجه القصور، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما يلبي تطلعات المسافرين ويدعم قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار الطيار أحمد عادل إلى أن مواصلة التطور تمثل هدفًا مستمرًا لمصر للطيران، بما يدعم مكانتها كناقل وطني لمصر يمتلك تاريخًا عريقًا وخبرة تمتد لأكثر من تسعة عقود في صناعة النقل الجوي.

وأضاف ان هذا التتويج يمثل محطة جديدة لمسيرة مصر للطيران نحو التطوير، ويعكس ما حققته الشركة من تقدم في مستوى الخدمات والأداء، وما تبذله من جهود لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران وتعزيز حضورها على خريطة النقل الجوي العالمية.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران Skytrax العالمية

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