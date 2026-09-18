تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. إحراق مستشفى ميس الجبل وقصف المنصوري والقنطرة

تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إضرام النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي، في اعتداء طال مرفقًا صحيًا في المنطقة.

وفي قضاء صور، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرًا في بلدة البياضة، فيما تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة، وسط توتر ميداني متواصل في المنطقة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي منطقة العريش، الواقعة في بلدة حداثا والمحاذية لبلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155 ملم.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، قنبلة، باتجاه جرافة في بلدة ياطر، في وقت استمرت فيه التحركات والاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية.

وفي قضاء مرجعيون، تعرضت بلدة القنطرة لقصف مدفعي فوسفوري، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وتوسع رقعة الاستهدافات والقصف في الجنوب.