عبد الله عبد الهادي يتوج بجائزة أفضل مدافع في دوري ناصر بن حمد البحريني

توج عبدالله عبدالهادي، مدافع نادي الاتفاق البحريني، بجائزة أفضل مدافع في دوري ناصر بن حمد الممتاز، عقب المستويات المميزة التي قدمها خلال منافسات الجولة الثالثة، والتي شهدت تحقيق فريقه انتصارين مهمين على المحرق والأهلي.

وواصل عبدالهادي تألقه اللافت منذ انطلاق الموسم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر الدفاعية في فريق الاتفاق، بعدما لعب دورًا مهمًا في قيادة الخط الخلفي وفرض حالة من الاستقرار على أداء الفريق.

أرقام مميزة وراء تتويج عبدالهادي

وجاء حصول مدافع الاتفاق على الجائزة بعدما سجل أرقامًا مميزة وضعته في صدارة المدافعين من حيث التقييم والأداء خلال الفترة الماضية.

وبلغت نسبة نجاح عبدالهادي في التمرير نحو 94.3%، بينما سجل معدل تعامل ناجح مع الكرات الهوائية وصل إلى 1.5 كرة في المباراة الواحدة، ليبرهن على قدرته في التعامل مع المواجهات الدفاعية داخل منطقة الجزاء وخارجها.

ولم يتوقف تألقه عند هذا الحد، إذ حقق المدافع معدلًا بلغ 2.4 تدخل ناجح في المباراة، إلى جانب حصوله على تقييم مميز لا يقل عن 7.3 من 10، وهو ما يعكس ثبات مستواه ومساهمته المؤثرة في نتائج فريقه.

اللجنة المنظمة تعلن فوز مدافع الاتفاق

وأعلنت اللجنة المنظمة ومجلس «BSN» رسميًا فوز عبدالله عبدالهادي، مدافع نادي الاتفاق، بجائزة أفضل مدافع في دوري ناصر بن حمد الممتاز، تقديرًا للمستويات الاستثنائية التي ظهر بها خلال المنافسات الأخيرة.

وجاء اختيار عبدالهادي بعد مساهمته البارزة في قيادة دفاع الاتفاق، إلى جانب دوره في الحفاظ على نظافة شباك الفريق خلال عدد من المواجهات المهمة.

كما برز المدافع بشكل واضح في الالتحامات الهوائية والأرضية، فضلًا عن امتلاكه قدرة مميزة على بدء وبناء الهجمات من الخط الخلفي، ليصبح أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

عبدالهادي: الجائزة ثمرة جهود الفريق

وعقب حصوله على الجائزة، أعرب عبدالله عبدالهادي عن سعادته بهذا التتويج، مؤكدًا أن الإنجاز لا يرتبط بجهوده الفردية فقط، وإنما جاء نتيجة التعاون والتكاتف بين جميع أفراد الفريق.

وشدد مدافع الاتفاق على أن دعم زملائه والجهاز الفني والجماهير كان له دور كبير في الوصول إلى هذا المستوى، متعهدًا بمواصلة العمل وتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

ويأمل عبدالهادي أن يكون هذا التتويج دافعًا إضافيًا له لمواصلة التألق مع الاتفاق، والمساهمة في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وخدمة النادي والكرة البحرينية في الاستحقاقات القادمة.