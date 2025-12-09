البحرين تنهي مشوارها في كأس العرب بفوز ثلاثي على السودان

حقق منتخب البحرين فوزًا معنويًا على منتخب السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وجاءت المباراة في ختام منافسات مجموعة ضمت كلًا من السودان والجزائر والعراق إلى جانب البحرين، وسط صراع قوي على بطاقات التأهل.

افتتح المنتخب البحريني التسجيل في الدقيقة 37 عبر مهدي عبد الجبار بعد ضغط متواصل.

ونجح منتخب السودان في العودة خلال الشوط الثاني بهدف ياسر محمد الطيب في الدقيقة 72.

البحرين استعادت التقدم عبر محمد سعد مرزوق من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 89، اختتم مهدي حميدان أهداف اللقاء مسجلًا الهدف الثالث للبحرين.

نهاية مشوار البحرين والسودان

رغم الفوز، ودّع منتخب البحرين البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما خرج منتخب السودان من الدور الأول أيضًا بعد تذيّله الترتيب بنقطة وحيدة.

ترتيب المتأهلين عن المجموعة الرابعة

الجزائر في الصدارة برصيد 7 نقاط

العراق في المركز الثاني برصيد 6 نقاط

وجاء تأهل المنتخبين بعد فوز الجزائر على العراق بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها.