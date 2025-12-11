بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»

نفى مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية الأسبق، تصريحاتٍ متداولة باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه على «فيسبوك»: «تداولت بعض الصفحات خلال الساعات الماضية منشورات وتصميمات تحتوي على تصريحات وأقوال غير صحيحة، نُسبت إلى الكابتن مجدي عبدالغني بخصوص مجلس إدارة النادي الأهلي».

وتابع مجدي عبدالغني: «نود التأكيد على الآتي: لم يصدر عن الكابتن مجدي عبدالغني أي تصريحات أو مطالبات من هذا النوع. ما تم تداوله مفبرك تمامًا ولا يمتّ للواقع بصلة.

الكابتن مجدي عبدالغني يرفض الزجّ باسمه في أي أخبار أو ادعاءات تستهدف إثارة الجدل أو خلق صراعات بينه وبين أي جهة رياضية.

نهيب بجميع الصفحات والمستخدمين التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة».

واختتم: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمّد نشر أخبار كاذبة أو تصميمات مزيفة بهدف الإساءة أو التشويه».