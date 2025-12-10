نجوم الكرة يقدمون واجب العزاء في والدة وائل القباني.. صور

حرص الكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق، علي تقديم واجب العزاء في والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق، بمسجد نور الإسلام بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



عزاء والدة وائل القباني



وسيطرت حالة من الحزن علي وائل القباني لاعب نادي الزمالك السابق، خلال تلقيه عزاء والدته الراحلة بمسجد نور الإسلام بمنطقة بهتيم بجوار نزلة الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وكان قد أعلن وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، وفاة والدته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكتب وائل القباني عبر صفحته فيس بوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله وصلاة الجنازة في مسجد نور الإسلام بعد صلاة الظهر نزلة بهتيم الدائري والعزاء بعد صلاة المغرب بنفس المسجد”.



وائل القباني لاعب الزمالك السابق في أواخر التسعينات وأوائل الألفية الجديدة ولد عام 1976 في قرية بهتيم محافظة القليوبية، حقق من نادي الزمالك الكثير من البطولات وكان يلعب في نادي المصرية للاتصالات المصري في اخر محطاته الكروية وكان قد انتقل للزمالك من نادي أسوان.