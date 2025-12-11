تشكيل السعودية لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي للأخضر لمواجهة منتخب فلسطين، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

وجاء التشكيل السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، سالم الدوسري.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء متسلحًا بسجل تاريخي قوي أمام نظيره الفلسطيني، حيث لم يخسر الأخضر في أي من المباريات التسع الرسمية التي جمعتهما عبر السنوات الماضية.

وتأتي المواجهة في إطار بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، وسط ترقب جماهيري للمنافسة القوية على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.