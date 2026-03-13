شحاتة يرافق بعثة الزمالك إلى الكونغو.. والونش يغيب للإصابة

يرافق محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعثة الفريق المتجهة إلى الكونغو، استعدادًا لمواجهة أوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في المقابل، يغيب محمود حمدي الونش عن قائمة الفريق المسافرة بسبب الإصابة، حيث يواصل اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدًا للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

استمرار استبعاد الثلاثي محمد عواد وسيف جعفر وأوشينج من القائمة لأسباب فنية.

الثنائي عمرو ناصر ومحمود جهاد جاهزين من الناحية الطبية، بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما، ويبقى القرار النهائي بشأن مشاركتهما في يد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

عمر جابر ضمن بعثة الزمالك المتجهة إلى الكونغو، خاصة أن الفريق سيسافر على متن طائرة خاصة من أجل توفير أفضل ظروف ممكنة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

الزمالك يستعد لخوض مواجهة صعبة أمام أوتوهو في الكونغو برازافيل، في لقاء مهم ضمن مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي يسعى الأبيض للمنافسة بقوة على لقبها.

الجهاز الفني يركز على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل هذه المباراة، في ظل صعوبة المواجهة خارج الأرض وأهمية العودة بنتيجة إيجابية.

جماهير الزمالك تنتظر ظهورًا قويًا للفريق في هذه المواجهة من أجل مواصلة المشوار القاري بثبات.