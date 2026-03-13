اقتصاد

طرح كعك وبسكويت العيد على بطاقات التموين.. قائمة الأسعار

كعك العيد
كعك العيد
محمد صبيح

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك بالمجمعات لالاستهلاكية، كما اتاحت حصول المواطن من خلال فارق نقاط الخبز على كعك وبسكويت العيد خلال صرف مقررات شهر مارس.

وقد شهدت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كعك وبسكويت عيد الفطر لعام 2026 بأسعار متنوعة ومناسبة للمواطنين، من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال العيد وتخفيف الأعباء عن الأسر. تهدف هذه الخطوة إلى توفير منتجات العيد بجودة مضمونة وأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة، مع إتاحة خيارات متعددة للمستهلكين.

أسعار كعك وبسكويت العيد داخل منافذ وزارة التموين

كعك وبسكويت أساسي:

بسكويت النشادر: 170 جنيه/كيلو

كعك سادة: 170 جنيه/كيلو

كعك الملبن: 175 جنيه/كيلو

كعك المكسرات: 235 جنيه/كيلو

كعك فاخر بالسمن البلدي:

بالسمن البلدي والمكسرات: 300 جنيه/كيلو

بالسمن البلدي بدون مكسرات: 250 جنيه/كيلو

منتجات أخرى:

الغريبة السادة: 180 جنيه/كيلو

الغريبة باللوز: 210 جنيه/كيلو

البيتي فور العادي: 190 جنيه/كيلو

البيتي فور لوكس والسابليه: 220 جنيه/كيلو

الكوكيز والبسكويت فور: 200 جنيه/كيلو

علب كعك العيد بأوزان مختلفة:

علبة كرتون 1 كيلو: 175 جنيه

علبة شفافة 1.5 كيلو: 265 جنيه

علبة كرتون 2 كيلو: 355 جنيه

علبة كرتون 3 كيلو: 545 جنيه

علبة كرتون 4.5 كيلو: 810 جنيه

