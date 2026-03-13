موجز أخبار الوادي الجديد .. التموين تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز في المستودعات.. وندوة إرشادية بمركز بلاط عن تسميد وري القمح

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

"تموين الوادي الجديد" تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات وعلى سيارات الخريجين بالمراكز، في إطار ضبط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز وضمان وصولها للمواطنين بالسعر المقرر دون مغالاة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لمتابعة أسعار السلع والخدمات الأساسية بعد تحريك أسعار المواد البترولية، وضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضحت مديرية التموين أن سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية بالمستودعات يختلف من مركز لآخر وفقًا لتكلفة النقل والمسافات بين المدن والقرى، كما تم تحديد سعر البيع على سيارات الخريجين التي تقوم بتوصيل الأسطوانات إلى المنازل، مع الالتزام بالأسعار المعلنة داخل كل مستودع.

وبحسب الأسعار الرسمية، بلغ سعر الأسطوانة بالمستودع بمدينة الخارجة 288 جنيهًا، بينما يصل سعرها على سيارات الخريجين إلى 303 جنيهات، وفي منطقة ناصر سجل السعر 291 جنيهًا بالمستودع و306 جنيهات على سيارات التوزيع.

كما بلغ سعر الأسطوانة في بغداد وباريس 297 جنيهًا بالمستودع و312 جنيهًا على سيارات الخريجين، فيما سجلت في بلاط 299 جنيهًا بالمستودع و314 جنيهًا عند التوصيل للمنازل.

وفي مركز الداخلة بمدينة موط بلغ السعر 305 جنيهات بالمستودع و320 جنيهًا على سيارات التوزيع، وهو نفس السعر في منطقة الدهوس، بينما سجل السعر في القصر 308 جنيهات بالمستودع و323 جنيهًا عند التوصيل.

كما بلغت الأسعار في غرب الموهوب 310 جنيهات بالمستودع و325 جنيهًا على سيارات الخريجين، بينما سجلت في أبو منقار وأبو الهول 316 جنيهًا بالمستودع و331 جنيهًا عند التوصيل.

أما في مركز الفرافرة فقد بلغ سعر الأسطوانة المنزلية 319 جنيهًا بالمستودع و334 جنيهًا على سيارات الخريجين.

ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل

نظمت الإدارة الزراعية بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة إرشادية ميدانية حول محصولي القمح ونخيل البلح، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لنشر التوصيات الفنية بين المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

جاءت الندوة تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتوره حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وعُقدت الندوة بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط داخل جمعية تنمية المجتمع، بحضور عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين، حيث أدارها الدكتور نصر مصطفى مدير الإدارة الزراعية ببلاط، وذلك في إطار خطة الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين وتقديم التوصيات العلمية الحديثة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بمحصول القمح خلال هذه الفترة من الموسم الزراعي، حيث تم شرح أساليب التسميد المناسبة وطرق الري المثلى لضمان تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، إلى جانب توعية المزارعين بضرورة الالتزام بالمعدلات السمادية المقررة وتوقيتات الري المناسبة للحفاظ على نمو النبات بشكل سليم.

كما تطرقت الندوة إلى العمليات الفنية الخاصة بمحصول نخيل البلح، خاصة مع بدء ظهور الطلع في أشجار النخيل، حيث تم توضيح طرق جمع اللقاح السليم من النخيل المذكر وطرق حفظه واستخدامه في عملية تلقيح النخيل المؤنث لضمان جودة الإنتاج وزيادة كميات المحصول خلال الموسم الجديد.

وشدد القائمون على الندوة على أهمية المتابعة المستمرة لأشجار النخيل وفحصها دوريًا لاكتشاف أي إصابات مبكرة بسوسة النخيل الحمراء، مع ضرورة الإبلاغ الفوري في حال ظهور أي علامات إصابة، حتى يتم التعامل معها بشكل سريع لمنع انتشارها بين المزارع.

أسعار الدواجن في أسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق الدواجن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 12 مارس 2026، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع زيادة تكاليف الإنتاج داخل المزارع، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة تراجع معدلات الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل محدود على أسعار البيع داخل الأسواق، رغم استمرار توافر الكميات المعروضة.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال بيع الدواجن، أوضح تجار أن حركة البيع والشراء ما زالت تسير بصورة طبيعية، إلا أن السوق تأثر نسبيًا بارتفاع تكلفة الأعلاف التي تمثل العنصر الأكبر في تكلفة الإنتاج، مؤكدين أن الزيادة في الأسعار جاءت محدودة ولم تصل إلى مستويات كبيرة، في ظل حرص التجار والمربين .

وأشار عدد من البائعين إلى أن الدواجن تظل من السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين، خاصة باعتبارها بديلًا اقتصاديًا للحوم الحمراء، ما يحافظ على استمرار الطلب عليها داخل الأسواق رغم الزيادة الطفيفة في الأسعار.

وبحسب الأسعار المتداولة داخل الأسواق، سجل كيلو الفراخ الساسو نحو 95 جنيهًا، فيما بلغ سعر الفراخ البيضاء ما بين 100 و115 جنيهًا للكيلو جرام، بينما وصل سعر الفراخ البلدي إلى 150 جنيهًا للكيلو، كما سجل كيلو البط البلدي نحو 170 جنيهًا، في حين بلغ سعر لحم الروم حوالي 275 جنيهًا للكيلوجرام، بينما وصل سعر الحمام البلدي إلى نحو 195 جنيهًا للجوز.

أما بالنسبة لأسعار البيض، فقد استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 155 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 140 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي حوالي 175 جنيهًا، مع توافر كميات مناسبة داخل المحال والأسواق المختلفة بالمحافظة.

ويرى عدد من المربين أن ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة، حيث يعتمد المربون بشكل كبير على الأعلاف المستوردة، ما يجعل الأسعار تتأثر بأي تغيرات في حركة الاستيراد أو تكاليف النقل.

ورغم ذلك، تواصل المزارع المحلية بالمحافظة ضخ إنتاجها بشكل منتظم داخل الأسواق، مستفيدة من البيئة المناسبة لتربية الدواجن في الوادي الجديد، إلى جانب الدعم البيطري والإرشادي الذي تقدمه الجهات المختصة لتحسين الإنتاج وتقليل نسب النفوق.

وتواصل الجهات التنفيذية والرقابية متابعة الأسواق بشكل مستمر لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، مع العمل على تحقيق توازن بين مصالح المنتجين وحماية المستهلكين، بما يضمن استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.