تستهدف 500 ألف طالب.. التعليم تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية، ضمن توجيهات الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثالثة يأتى استكمالا للنتائج الايجابية التى سبق وتحققت فى المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج والتى استهدفت تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدراتهم على التعبير والفهم القرائى، وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يتم تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وبالتنسيق مع المديريات التعليمية فى المحافظات المستهدفة.

1000 مدرسة فى 7 محافظات

ومن المقرر أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة للبرنامج على 500 ألف طالب فى 1000 مدرسة فى 7 محافظات وهى جنوب سيناء، القليوبية، الغربية، السويس، البحر الأحمر، المنوفية، والشرقية.

وتستهدف المرحلة الثالثة من البرنامج تدريب 10 آلاف معلم على أحدث أساليب التدريس لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية.