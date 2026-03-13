مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-3-2026 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الجمعة، 13 مارس 2026، فعاليات كرة القدم حول العالم بعدد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات القارية والمحلية، على رأسها مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى منافسات كأس مصر.

دوري أبطال أفريقيا

• صن داونز × الملعب المالي – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

• الجيش الملكي × بيراميدز – الساعة 12 صباحًا على قناة beIN Sports HD 1، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية بقوة.

الدوري الإسباني

• ديبورتيفو ألافيس × فياريال – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2، مواجهة مهمة للفريقين في صراع البقاء والمراكز المتقدمة.

الدوري السعودي

• القادسية × الأهلي – الساعة 9 مساءً على قناة 2 Thmanyah.

• الرياض × الاتحاد – الساعة 9 مساءً على قناة 1 Thmanyah.

• الفيحاء × الاتفاق – الساعة 9 مساءً على قناة 3 Thmanyah، ثلاث مباريات قوية في الدوري السعودي تنتظر متابعة جماهيرية واسعة.

الدوري الإيطالي

• تورينو × بارما – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD، مباراة حاسمة للفريقين في سعيهما لتحسين مركزهما في جدول الدوري.

الدوري الفرنسي

• مارسيليا × أوكسير – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3، لقاء يشهد صراعًا مثيرًا بين فريقين يسعيان لتثبيت موقعهما في المنافسة.

الدوري الألماني

• بوروسيا مونشنجلادباخ × سانت باولي – الساعة 9:30 مساءً، مباراة خارج القنوات الناقلة التقليدية ولكنها مهمة لمتابعي البوندسليجا.

كأس مصر

• سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش – الساعة 9:30 مساءً على قناة On Sport 1، مواجهة قوية ضمن منافسات كأس مصر، يبحث فيها كل فريق عن تحقيق الفوز والتأهل للمراحل القادمة.

اليوم الجمعة يعد حافلًا بالمواجهات القوية والمثيرة على المستويين المحلي والقاري، ما يجعل المتابعة التلفزيونية والرياضية ضرورية لعشاق كرة القدم