سيد معوض ينضم للجهاز الفني لغزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة رسمياً عن انضمام اللاعب والمدرب السابق سيد معوض إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال، استعداداً لموسم جديد مليء بالتحديات والطموحات.

تعزيز الجهاز الفني للفريق

يأتي تعيين سيد معوض كخطوة مهمة لتعزيز الجهاز الفني، والاستفادة من خبراته الطويلة في الملاعب المصرية والدولية، سواء كلاعب أو مدرب مساعد. وسيكون دوره محوريًا في متابعة تطوير أداء اللاعبين، وتحليل المباريات، بالإضافة إلى الإشراف على تدريبات الفريق الفنية والبدنية.



خبرة معوض في كرة القدم

يمتلك سيد معوض تاريخًا حافلًا في كرة القدم المصرية، حيث خاض مسيرة طويلة مع الأندية الكبرى في الدوري المصري، كما مثل منتخب مصر في العديد من البطولات الدولية. خبرته الكبيرة كلاعب محترف تمنحه القدرة على التواصل الفعّال مع اللاعبين، ونقل خبراته القيادية داخل الملعب وخارجه.

تصريحات علاء عبد العال

أشاد علاء عبد العال بالانضمام الأخير، مؤكدًا أن سيد معوض سيكون إضافة قوية للفريق، خاصة في تطوير الناشئين وصقل مهارات اللاعبين الشباب. وأضاف أن وجوده في الجهاز الفني يعزز قدرة الفريق على مواجهة المنافسات المقبلة وتحقيق النتائج المرجوة.

أهداف غزل المحلة للموسم الجديد

يسعى نادي غزل المحلة من خلال تعزيز جهازه الفني إلى تحسين الأداء الفني للفريق، والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في الدوري المصري، بالإضافة إلى بناء فريق متكامل يعتمد على التوازن بين الخبرة والشباب، وهو ما يجعل تعيين سيد معوض خطوة استراتيجية مهمة.



بهذا الانضمام، يؤكد نادي غزل المحلة التزامه بتطوير الجهاز الفني للفريق، وتحقيق نتائج إيجابية تسعد الجماهير وتعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية بين أندية الدوري الممتاز



