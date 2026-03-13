قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد معوض ينضم للجهاز الفني لغزل المحلة

سيد معوض
سيد معوض
رباب الهواري

أعلن نادي غزل المحلة رسمياً عن انضمام اللاعب والمدرب السابق سيد معوض إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني علاء عبد العال، استعداداً لموسم جديد مليء بالتحديات والطموحات.

تعزيز الجهاز الفني للفريق

يأتي تعيين سيد معوض كخطوة مهمة لتعزيز الجهاز الفني، والاستفادة من خبراته الطويلة في الملاعب المصرية والدولية، سواء كلاعب أو مدرب مساعد. وسيكون دوره محوريًا في متابعة تطوير أداء اللاعبين، وتحليل المباريات، بالإضافة إلى الإشراف على تدريبات الفريق الفنية والبدنية.
 

خبرة معوض في كرة القدم

يمتلك سيد معوض تاريخًا حافلًا في كرة القدم المصرية، حيث خاض مسيرة طويلة مع الأندية الكبرى في الدوري المصري، كما مثل منتخب مصر في العديد من البطولات الدولية. خبرته الكبيرة كلاعب محترف تمنحه القدرة على التواصل الفعّال مع اللاعبين، ونقل خبراته القيادية داخل الملعب وخارجه.

تصريحات علاء عبد العال

أشاد علاء عبد العال بالانضمام الأخير، مؤكدًا أن سيد معوض سيكون إضافة قوية للفريق، خاصة في تطوير الناشئين وصقل مهارات اللاعبين الشباب. وأضاف أن وجوده في الجهاز الفني يعزز قدرة الفريق على مواجهة المنافسات المقبلة وتحقيق النتائج المرجوة.

أهداف غزل المحلة للموسم الجديد

يسعى نادي غزل المحلة من خلال تعزيز جهازه الفني إلى تحسين الأداء الفني للفريق، والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في الدوري المصري، بالإضافة إلى بناء فريق متكامل يعتمد على التوازن بين الخبرة والشباب، وهو ما يجعل تعيين سيد معوض خطوة استراتيجية مهمة.
 

بهذا الانضمام، يؤكد نادي غزل المحلة التزامه بتطوير الجهاز الفني للفريق، وتحقيق نتائج إيجابية تسعد الجماهير وتعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية بين أندية الدوري الممتاز


 

سيد معوض اخبار الرياضة دورى نايل غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

ترشيحاتنا

منير نخلة

منير نخلة : أول مليون أرباح حقيقي حصلت عليه في 2014.. والنجاح لا يُقاس بالمال وحده

مجلس النواب

برلماني: إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء يضر المجتمع

مضيق هرمز

عبد الرحيم علي: تهديد المرشد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز يهدف لإشعال أزمة اقتصادية عالمية

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد