مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
أخبار العالم

إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

حاملة الطائرات
حاملة الطائرات
فرناس حفظي

أعلنت شبكة CBS الإخبارية أن سفينة إيرانية تعرضت لإصابة بعد أن اقتربت بشكل خطر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في مياه المنطقة.


وأوضحت الشبكة أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار في الحاملة الأمريكية، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة ومنع أي تصعيد محتمل.

وفي وقت سابق، نفى الجيش الأمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن مغادرة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ساحة العمليات في المنطقة.


وأكدت مصادر عسكرية أن ما تم تداوله بشأن انسحاب الحاملة غير صحيح، مشيرة إلى أنها لا تزال في موقعها وتواصل أداء مهامها ضمن العمليات العسكرية الجارية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثورى الإيرانى أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وأنها تتجه الآن نحو الولايات المتحدة بعد الهجوم.

ويأتي هذا الاستهداف فى سياق التصعيد العسكرى المتبادل بين إيران والولايات المتحدة، ما يزيد من التوتر فى المنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحرى.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إن جيش الاحتلال يوجّه ضربات قاصمة للحرس الثوري الإيراني، وقواعده، وقواته في الشوارع، ونقاط تفتيشه، والمزيد قادم.


ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة التوترات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط متابعة دولية دقيقة للوضع في المنطقة

سفينة إيرانية حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن الحاملة الأمريكية التوترات العسكرية إيران الولايات المتحدة

