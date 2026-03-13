الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

تبحث الكثير من ربات البيوت خلال شهر رمضان عن أكلات لذيذة وسهلة التحضير وفي نفس الوقت اقتصادية وتكفي كل أفراد الأسرة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والمكونات. وتعد الكفتة الحمراء من الأطباق الشعبية التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة، لكنها تقدم مذاقًا غنيًا يجعلها طبقًا مميزًا على مائدة الإفطار.

وتتميز الكفتة الحمراء بأنها وجبة مشبعة وسريعة التحضير، كما يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة الخضراء لتصبح وجبة متكاملة ومحببة للكبار والصغار.

في هذا المقال نقدم لك طريقة عمل الكفتة الحمراء في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ، للشيف سلمى الحافظ.

مكونات الكفتة الحمراء

لتحضير طبق كفتة لأسرة متوسطة ستحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مبشورة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة بقسماط

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

مكونات الصلصة الحمراء

2 كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة زيت

فص ثوم مفروم

طريقة تحضير الكفتة الحمراء

الخطوة الأولى تحضير الكفتة

في وعاء عميق ضعي اللحم المفروم ثم أضيفي البصل المبشور والثوم المفروم والبقسماط والبيضة. بعد ذلك أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والكزبرة والبقدونس.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا، ثم اتركي الخليط في الثلاجة لمدة 20 دقيقة حتى يتماسك ويسهل تشكيله.

الخطوة الثانية تشكيل الكفتة

شكلي خليط اللحم إلى أصابع متوسطة الحجم أو كرات صغيرة حسب الرغبة.

يمكن أيضًا وضعها في أسياخ خشبية إذا كنت ترغبين في تقديمها بشكل مختلف.

بعد تشكيل الكفتة قومي بتحميرها قليلًا في طاسة بها ملعقة زيت حتى تأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

الخطوة الثالثة تحضير الصلصة الحمراء

في طاسة أخرى ضعي ملعقة الزيت ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى تظهر رائحته.

أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم وقلبي جيدًا.

بعد ذلك أضيفي الملح والفلفل ورشة السكر واتركي الصلصة على النار حتى تبدأ في الغليان وتصبح أكثر كثافة.

الخطوة الرابعة طهي الكفتة في الصلصة

ضعي أصابع الكفتة في الصلصة الحمراء واتركيها على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتمتص طعم الصلصة.

يمكن رش القليل من البقدونس المفروم على الوجه قبل التقديم لإضافة نكهة مميزة وشكل شهي.

طريقة تقديم الكفتة الحمراء في رمضان

يمكن تقديم الكفتة الحمراء مع عدة أطباق بسيطة تجعل وجبة الإفطار متكاملة مثل:

الأرز الأبيض المفلفل

الخبز البلدي

سلطة الطحينة

سلطة خضراء

مخلل الخيار أو اللفت

هذه الإضافات تجعل الطبق وجبة اقتصادية مشبعة تناسب سفرة رمضان.

نصائح لنجاح الكفتة في المنزل

للحصول على كفتة طرية ومذاقها شهي يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة:

لا تكثري من البصل حتى لا تصبح الكفتة لينة جدًا

إضافة القليل من البقسماط يساعد على تماسك الكفتة

ترك الخليط في الثلاجة قبل التشكيل يسهل تشكيله

تحمير الكفتة قليلًا قبل وضعها في الصلصة يعطيها طعمًا أفضل

لماذا تعتبر الكفتة الحمراء خيارًا جيدًا في رمضان؟

تعد الكفتة الحمراء من الأطباق المناسبة لشهر رمضان لأنها:

سهلة وسريعة التحضير

يمكن إعدادها بمكونات بسيطة

مناسبة للميزانية المحدودة

تقدم قيمة غذائية جيدة لاحتوائها على البروتين

ولهذا تعتبر من الأكلات الشعبية التي لا تغيب عن موائد الإفطار في كثير من البيوت المصرية.