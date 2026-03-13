قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
أسماء عبد الحفيظ

تبحث الكثير من ربات البيوت خلال شهر رمضان عن أكلات لذيذة وسهلة التحضير وفي نفس الوقت اقتصادية وتكفي كل أفراد الأسرة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والمكونات. وتعد الكفتة الحمراء من الأطباق الشعبية التي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة، لكنها تقدم مذاقًا غنيًا يجعلها طبقًا مميزًا على مائدة الإفطار.

وتتميز الكفتة الحمراء بأنها وجبة مشبعة وسريعة التحضير، كما يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة الخضراء لتصبح وجبة متكاملة ومحببة للكبار والصغار.

في هذا المقال نقدم لك طريقة عمل الكفتة الحمراء في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ، للشيف سلمى الحافظ.

مكونات الكفتة الحمراء

لتحضير طبق كفتة لأسرة متوسطة ستحتاجين إلى المكونات التالية:

  • نصف كيلو لحم مفروم
  • بصلة كبيرة مبشورة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • ملعقة كبيرة بقسماط
  • ملح حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا
  • ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
  • بيضة واحدة
  • ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

مكونات الصلصة الحمراء

  • 2 كوب عصير طماطم
  • ملعقة كبيرة معجون طماطم
  • ملعقة صغيرة سكر
  • ملح وفلفل حسب الرغبة
  • ملعقة زيت
  • فص ثوم مفروم

طريقة تحضير الكفتة الحمراء

الخطوة الأولى تحضير الكفتة

في وعاء عميق ضعي اللحم المفروم ثم أضيفي البصل المبشور والثوم المفروم والبقسماط والبيضة. بعد ذلك أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والكزبرة والبقدونس.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا، ثم اتركي الخليط في الثلاجة لمدة 20 دقيقة حتى يتماسك ويسهل تشكيله.

الخطوة الثانية تشكيل الكفتة

شكلي خليط اللحم إلى أصابع متوسطة الحجم أو كرات صغيرة حسب الرغبة.
يمكن أيضًا وضعها في أسياخ خشبية إذا كنت ترغبين في تقديمها بشكل مختلف.

بعد تشكيل الكفتة قومي بتحميرها قليلًا في طاسة بها ملعقة زيت حتى تأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

الخطوة الثالثة تحضير الصلصة الحمراء

في طاسة أخرى ضعي ملعقة الزيت ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى تظهر رائحته.
أضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم وقلبي جيدًا.

بعد ذلك أضيفي الملح والفلفل ورشة السكر واتركي الصلصة على النار حتى تبدأ في الغليان وتصبح أكثر كثافة.

الخطوة الرابعة طهي الكفتة في الصلصة

ضعي أصابع الكفتة في الصلصة الحمراء واتركيها على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتمتص طعم الصلصة.

يمكن رش القليل من البقدونس المفروم على الوجه قبل التقديم لإضافة نكهة مميزة وشكل شهي.

طريقة تقديم الكفتة الحمراء في رمضان

يمكن تقديم الكفتة الحمراء مع عدة أطباق بسيطة تجعل وجبة الإفطار متكاملة مثل:

  • الأرز الأبيض المفلفل
  • الخبز البلدي
  • سلطة الطحينة
  • سلطة خضراء
  • مخلل الخيار أو اللفت

هذه الإضافات تجعل الطبق وجبة اقتصادية مشبعة تناسب سفرة رمضان.

نصائح لنجاح الكفتة في المنزل

للحصول على كفتة طرية ومذاقها شهي يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة:

  • لا تكثري من البصل حتى لا تصبح الكفتة لينة جدًا
  • إضافة القليل من البقسماط يساعد على تماسك الكفتة
  • ترك الخليط في الثلاجة قبل التشكيل يسهل تشكيله
  • تحمير الكفتة قليلًا قبل وضعها في الصلصة يعطيها طعمًا أفضل

لماذا تعتبر الكفتة الحمراء خيارًا جيدًا في رمضان؟

تعد الكفتة الحمراء من الأطباق المناسبة لشهر رمضان لأنها:

  • سهلة وسريعة التحضير
  • يمكن إعدادها بمكونات بسيطة
  • مناسبة للميزانية المحدودة
  • تقدم قيمة غذائية جيدة لاحتوائها على البروتين
كفتة الحمراء 

ولهذا تعتبر من الأكلات الشعبية التي لا تغيب عن موائد الإفطار في كثير من البيوت المصرية.

الكفتة الكفتة الحمراء سفرة رمضان أكلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

ترشيحاتنا

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

دعاء ليلة القدر

لعلها تكون ليلة القدر .. اغتنموها ورددوا أفضل 100 دعاء جامع شامل لخيرات الدنيا والآخرة

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

بالصور

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد