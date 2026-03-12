فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

يعد الشمر من الأعشاب الرخيصة ذات المذاق الطيب، ما يجعل من السهل تناولها أو إدخالها فى الأكلات والمشروبات المختلفة.

ووفقا لما جاء فى موقع medanta نكشف لكم أهم فوائد الشمر للصحة:







فوائد تناول الشمر يوميا



مضغ هذه البذور بعد الوجبات يحفز عمل الإنزيمات الهاضمة، ويقلل الانتفاخ، ويمنحك نفساً منعشاً بشكل طبيعي.

يحصل جسمك على المساعدة في عملية التخلص من السموم بفضل خصائصه المدرة للبول.

يساعد تأثير التبريد الذي توفره البذور في الحفاظ على درجة حرارة جسمك خلال أيام الصيف الحارة.

فوائد الشمر للنساء

يمكن للنساء الاستفادة من قدرة بذور الشمر على موازنة مستويات هرمون الإستروجين.

تساعد الخصائص المضادة للتشنج الموجودة في البذور على تخفيف آلام الدورة الشهرية .

قد تلاحظ الأمهات المرضعات زيادة في إنتاج الحليب بسبب مركبات شبيهة بالإستروجين.

يمكن أن تساعد هذه البذور أيضًا النساء في سن اليأس على التعامل مع الهبات الساخنة وجفاف المهبل.

فوائد ماء الشمر

يُحضّر مشروب مفيد بنقع بذور الشمر طوال الليل ويساعد ماء الشمر على الهضم، ويخفف الانتفاخ، ويزيل السموم، ويقلل احتباس السوائل، فهو يحافظ على ترطيب جسمك وبرودته.

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الماء أن تمنحك بشرة أكثر نقاءً من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي.