طقس الجمعة 13 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

اسماء محمد

يعد الشمر من الأعشاب الرخيصة ذات المذاق الطيب، ما يجعل من السهل تناولها أو إدخالها فى الأكلات والمشروبات المختلفة.

ووفقا لما جاء فى موقع medanta نكشف لكم أهم فوائد الشمر للصحة:
 


 

فوائد تناول الشمر يوميا


مضغ هذه البذور بعد الوجبات يحفز عمل الإنزيمات الهاضمة، ويقلل الانتفاخ، ويمنحك نفساً منعشاً بشكل طبيعي.

يحصل جسمك على المساعدة في عملية التخلص من السموم بفضل خصائصه المدرة للبول.

يساعد تأثير التبريد الذي توفره البذور في الحفاظ على درجة حرارة جسمك خلال أيام الصيف الحارة.

فوائد الشمر للنساء

يمكن للنساء الاستفادة من قدرة بذور الشمر على موازنة مستويات هرمون الإستروجين.

تساعد الخصائص المضادة للتشنج الموجودة في البذور على تخفيف آلام الدورة الشهرية .

قد تلاحظ الأمهات المرضعات زيادة في إنتاج الحليب بسبب مركبات شبيهة بالإستروجين.

يمكن أن تساعد هذه البذور أيضًا النساء في سن اليأس على التعامل مع الهبات الساخنة وجفاف المهبل.

فوائد ماء الشمر

يُحضّر مشروب مفيد بنقع بذور الشمر طوال الليل ويساعد ماء الشمر على الهضم، ويخفف الانتفاخ، ويزيل السموم، ويقلل احتباس السوائل، فهو يحافظ على ترطيب جسمك وبرودته.

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الماء أن تمنحك بشرة أكثر نقاءً من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي.

الشمر فوائد الشمر فوائد الشمر للنساء يقلل الانتفاخ التخلص من السموم

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الشرطة الأمريكية

إطلاق نار في كنيس يهودي يضم مدرسة في منطقة ديترويت بولايةميشيجان الأمريكية

علي لاريجاني

الظلام سيغرق المنطقة.. إيران تحذر من انقطاع الكهرباء في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب

مطار بن جوريون

قلق متصاعد.. إسرائيل تعيد مواطنيها من الإمارات مع تصاعد المواجهة مع إيران

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

