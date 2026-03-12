قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
القابضة للبتروكيماويات: خطة لتنفيذ 10 مشروعات بطاقة 7.5 مليون طن

كريم بدوى وزير البترول
أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية توجيه جهود صناعة البتروكيماويات المصرية نحو دراسة احتياجات السوق المحلي ذات الأولوية والعمل على تلبيتها، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية في الأسواق العالمية، بما يدعم توطين صناعات جديدة، ويوفر الخامات الأولية اللازمة لتنمية الصناعات القائمة، ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة عائدات التصدير، وخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، حيث أشار الوزير إلى ما تمتلكه صناعة البتروكيماويات في مصر من حزمة مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية كبيرة يجري تنفيذها حاليًا.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة وسريعة لإنهاء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات الحيوية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الواردات ويسهم في الإسراع بتنفيذها وتحقيق مستهدفاتها.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأهمية الكبيرة لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات المزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، باعتباره أحد المشروعات الكبرى ذات الطاقة الإنتاجية الضخمة، مشددًا على ضرورة تسريع إجراءات التنفيذ لما يمثله من إضافة مهمة للاقتصاد المصري.

ووجه الوزير الشكر إلى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والعاملين بقطاع البتروكيماويات، مشيدًا بجهودهم في زيادة الإنتاج، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز الإنتاج المحلي.

من جانبه، أوضح الكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة  تستهدف تعزيز التكامل مع وزارة الصناعة لتحديد المنتجات التي تعتمد في تصنيعها على مدخلات بتروكيماوية ذات فاتورة استيرادية مرتفعة، والعمل على توطين إنتاجها محليًا بما يسهم في تقليل الواردات وتعظيم القيمة المضافة.

وأضاف أن الخطة الخمسية للشركة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 تتضمن تنفيذ 10 مشروعات لتوطين صناعة وإنتاج أكثر من 20 منتجاً للسوقين المحلي والعالمي، بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 مليون طن، باستثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار.

واستعرض رئيس الشركة الخطوات التنفيذية لدفع العمل خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات ومنها مشروعا إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط، ومشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لتوفير خام الإيثان ومشتقات الغاز للمشروعات المستقبلية للبتروكيماويات، إلى جانب مشروعات إنتاج الستيرين والبولي فينيل كلوريد ووقود الطائرات المستدام بالإسكندرية، ومشروعي الإيثانول الحيوي والأمونيا الخضراء بدمياط.

كما استعرض جهود تعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة، ومنها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب “ووتك”، إلى جانب مشروعات التطوير والتوسعات بالشركات القائمة مثل إيلاب وموبكو وسيدي كرير والبتروكيماويات المصرية. وأشار إلى نجاح شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية مؤخرًا في إنتاج البولي فينيل كلوريد للاستخدامات الطبية لأول مرة.

ولفت إلى أن توفير إمدادات الغاز الطبيعي أسهم في دفع عجلة الإنتاج بمشروعات البتروكيماويات القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وبلغ إجمالي الإنتاج نحو 4.2 مليون طن خلال عام 2025، مع التصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

البترول وزير البترول وزارة البترول كريم بدوى البتروكيماويات

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

سؤال الطفلة زينب

كيف أبر والدي بعد وفاتهما؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد

المسجد الأقصى

مجلس حكماء المسلمين يُدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى في رمضان

سؤال الطفلة مريم

لماذا نأكل السمك وهو من الميتة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

