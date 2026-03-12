القابضة للبتروكيماويات: خطة لتنفيذ 10 مشروعات بطاقة 7.5 مليون طن

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية توجيه جهود صناعة البتروكيماويات المصرية نحو دراسة احتياجات السوق المحلي ذات الأولوية والعمل على تلبيتها، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية في الأسواق العالمية، بما يدعم توطين صناعات جديدة، ويوفر الخامات الأولية اللازمة لتنمية الصناعات القائمة، ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة عائدات التصدير، وخلق فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، حيث أشار الوزير إلى ما تمتلكه صناعة البتروكيماويات في مصر من حزمة مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية كبيرة يجري تنفيذها حاليًا.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة وسريعة لإنهاء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات الحيوية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الواردات ويسهم في الإسراع بتنفيذها وتحقيق مستهدفاتها.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأهمية الكبيرة لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات المزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، باعتباره أحد المشروعات الكبرى ذات الطاقة الإنتاجية الضخمة، مشددًا على ضرورة تسريع إجراءات التنفيذ لما يمثله من إضافة مهمة للاقتصاد المصري.

ووجه الوزير الشكر إلى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والعاملين بقطاع البتروكيماويات، مشيدًا بجهودهم في زيادة الإنتاج، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تعزيز الإنتاج المحلي.

من جانبه، أوضح الكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة تستهدف تعزيز التكامل مع وزارة الصناعة لتحديد المنتجات التي تعتمد في تصنيعها على مدخلات بتروكيماوية ذات فاتورة استيرادية مرتفعة، والعمل على توطين إنتاجها محليًا بما يسهم في تقليل الواردات وتعظيم القيمة المضافة.

وأضاف أن الخطة الخمسية للشركة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 تتضمن تنفيذ 10 مشروعات لتوطين صناعة وإنتاج أكثر من 20 منتجاً للسوقين المحلي والعالمي، بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 مليون طن، باستثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار.

واستعرض رئيس الشركة الخطوات التنفيذية لدفع العمل خلال الفترة المقبلة في عدد من المشروعات ومنها مشروعا إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط، ومشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لتوفير خام الإيثان ومشتقات الغاز للمشروعات المستقبلية للبتروكيماويات، إلى جانب مشروعات إنتاج الستيرين والبولي فينيل كلوريد ووقود الطائرات المستدام بالإسكندرية، ومشروعي الإيثانول الحيوي والأمونيا الخضراء بدمياط.

كما استعرض جهود تعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة، ومنها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب “ووتك”، إلى جانب مشروعات التطوير والتوسعات بالشركات القائمة مثل إيلاب وموبكو وسيدي كرير والبتروكيماويات المصرية. وأشار إلى نجاح شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية مؤخرًا في إنتاج البولي فينيل كلوريد للاستخدامات الطبية لأول مرة.

ولفت إلى أن توفير إمدادات الغاز الطبيعي أسهم في دفع عجلة الإنتاج بمشروعات البتروكيماويات القائمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وبلغ إجمالي الإنتاج نحو 4.2 مليون طن خلال عام 2025، مع التصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.