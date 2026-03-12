قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الجمعة 13 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
أمطار ورياح وتدهور للرؤية.. الأرصاد تُحذر من «جمعة متقلبة» على القاهرة والمحافظات
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “مهر”، أن العديد من السفن لا تزال قادرة على عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية.

وقال المتحدث: "بعد الأحداث الراهنة، لا يمكننا عموماً العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل 28 فبراير" - تاريخ بدء الحرب الإيرانية الحالية - "إذ أدركنا، كما أدرك غيرنا، مدى أهمية أمن مضيق هرمز".

وأضاف بقائي أن إيران لا تحمل أي عداء تجاه شعوب ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن استخدام أراضي أو إمكانيات بعض الدول للهجوم على إيران يتيح لطهران حق الدفاع المشروع واستهداف مصادر الاعتداء، مؤكدا أنه إذا توقف استخدام أراضي وإمكانيات هذه الدول ضد إيران، فستتوقف إجراءاتنا الدفاعية أيضًا.

وحول مضيق هرمز، أكد بقائي أهميته الاستراتيجية وأن أمن هذا الممر المائي حيوي لإيران، وأن طهران دأبت على تحمل التكاليف للحفاظ عليه. 

وذكر أن حالات عدم الأمان الأخيرة في المنطقة هي نتيجة إجراءات أمريكا وإسرائيل، وأن إيران لا تسعى إلى زعزعة أمن المضيق.

وشدد بقائي على أن السفن العابرة للمضيق يجب أن تنسق مع القوة البحرية الإيرانية لضمان أمن الملاحة، واصفا الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بأنه عامل زعزعة للاستقرار، مؤكدًا أن استخدام أراضي دول المنطقة للهجوم على دولة مسلمة غير مبرر على الإطلاق.

