منير نخلة : أول مليون أرباح حقيقي حصلت عليه في 2014.. والنجاح لا يُقاس بالمال وحده

كشف منير نخلة، مؤسس ورئيس شركة "إم إن تي–حالا"، أن أول مبلغ مالي حقيقي حصل عليه كان في عام 2014 بعد توزيعة الأرباح، مؤكداً أن مرحلة عام 2018 مثلت نقطة تحول كبيرة في مساره المالي، حيث بدأ الاستثمار في العقارات، رغم أنه خاض تجربة محدودة في البورصة: "كسبت شوية وخسرت شوية، بس الأساس كان عقارات".

نمو الشركة وتحقيق أرقام قوية

وأضاف نخلة، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أن هدفه لم يكن مطلقاً الحصول على لقب "اليونيكورن"، بل كان التركيز على نمو الشركة وتحقيق أرقام قوية: "موضوع اليونيكورن ده ما كنتش بسعى عليه، إحنا بنكبر الشركة وبنركز على أرقامنا وبنتوسع برا مصر".

وتابع أن حصول الشركة على هذا اللقب أسعد فريق العمل وأضاف روحاً إيجابية داخل الشركة، مؤكداً أن شعور الإنجاز لا يقاس بالمال وحده، بل بالسعادة الجماعية للفريق: "النجاح الحقيقي هو لما الفريق يكون سعيد ومتحمس".

وأشار نخلة إلى أن التوسع خارج مصر جاء كخطوة طبيعية بعد النجاحات المحلية، وأن سر استمرار نجاح الشركة يكمن في الجمع بين التخطيط السليم والعمل المتواصل، مع الحرص على أن تكون كل خطوة محسوبة بعناية ووعي.