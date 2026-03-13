الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026

أصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم بيانًا رسميًا رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن البطولة حدث عالمي تاريخي تنظمه الفيفا، وليس أي دولة بمفردها.



وأكد الاتحاد في بيانه أن المنتخب الإيراني تأهل إلى البطولة بجدارة بعد سلسلة انتصارات متتالية، ليكون من أوائل المنتخبات التي ضمنت مكانها، مشددًا على أن "لا أحد يستطيع استبعاد المنتخب الإيراني من المونديال".



وأشار البيان إلى أن الدولة التي يجب التركيز على ضمان سلامتها هي الدولة المضيفة فقط، وليس المنتخبات المشاركة في البطولة.

وكان ترامب قد صرح عبر منصة "تروث سوشيال" بأن منتخب إيران "مرحب به في كأس العالم"، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن سلامة اللاعبين، وذلك بعد أيام من تأكيده لرئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أن إيران ستشارك في البطولة رغم التوترات في الشرق الأوسط.