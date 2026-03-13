قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
رواتب الأسطورة المصرية محمد صلاح في مسيرته مع الأندية
فايننشال تايمز: أمريكا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب
الجيش الأمريكي: لا صحة للتقارير عن مغادرة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لساحة المعركة
ليلة 23 رمضان.. هجوم بسرب من المسيرات على الجولان وسفارات الإنذار تدوي بإسرائيل
مجلس التعاون يؤكد دعمه استقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
رياضة

الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026

المنتخب الايران
المنتخب الايران
منار نور

أصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم بيانًا رسميًا رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن البطولة حدث عالمي تاريخي تنظمه الفيفا، وليس أي دولة بمفردها.


وأكد الاتحاد في بيانه أن المنتخب الإيراني تأهل إلى البطولة بجدارة بعد سلسلة انتصارات متتالية، ليكون من أوائل المنتخبات التي ضمنت مكانها، مشددًا على أن "لا أحد يستطيع استبعاد المنتخب الإيراني من المونديال".


وأشار البيان إلى أن الدولة التي يجب التركيز على ضمان سلامتها هي الدولة المضيفة فقط، وليس المنتخبات المشاركة في البطولة.

وكان ترامب قد صرح عبر منصة "تروث سوشيال" بأن منتخب إيران "مرحب به في كأس العالم"، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن سلامة اللاعبين، وذلك بعد أيام من تأكيده لرئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أن إيران ستشارك في البطولة رغم التوترات في الشرق الأوسط.

منتخب ايران كاس العالم ترامب

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

النهاردة كام رمضان في مصر

النهارده كام رمضان في مصر؟ واعرف متى تبدأ ثانى ليلة وترية لاغتنامها

الفللك

قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

صلاة التراويح في بني سويف

مساجد مديرية أوقاف بني سويف تشهد إقبالًا كثيفًا في ليالي شهر رمضان

بنك الطعام

بنك الطعام المصري يقدم 1000 وجبة إفطار وسحور يوميًا بأسوان ضمن حملة "أطعم وأكرم"

حفل إفطار رمضاني

بحضور نواب الحزب .. حفل إفطار رمضاني لـ «حماة الوطن» بكفر الشيخ| صور

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

