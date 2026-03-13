ليلة 23 رمضان.. هجوم بسرب من المسيرات على الجولان وسفارات الإنذار تدوي بإسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في بلدة عين زيفان شمال هضبة الجولان، للتحذير من احتمال توغل طائرات معادية في المنطقة.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت (Ynet) أن نظام الإنذار تم تشغيله عقب رصد تحركات جوية يُشتبه بأنها لطائرات معادية، فيما لم تصدر على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادث أو الجهة المسؤولة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته نفذت، في وقت متأخر من مساء الخميس، عدة موجات من الغارات الجوية استهدفت بنى تحتية ومراكز قيادة تابعة لـحزب الله في كل من بيروت وجنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربات طالت مواقع يُستخدم بعضها كمراكز قيادة ينطلق منها عناصر الحزب لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وسكانها المدنيين، على حد قوله.



وأضاف أن حزب الله "يعمل بشكل منهجي على دمج بنيته العسكرية داخل المناطق المدنية في أنحاء لبنان"، معتبراً أن ذلك يشكل استغلالاً للمدنيين في أنشطة عسكرية.



وأشار الجيش إلى أنه اتخذ إجراءات قبل تنفيذ الضربات لتقليل مخاطر إصابة المدنيين، من بينها إصدار إنذارات مسبقة واستخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ عمليات مراقبة جوية.



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية فجر الجمعة سقوط ستة قتلى جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي عين إبل وباريش في جنوب لبنان.



بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحملة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "تسحق" إيران وحليفها حزب الله، مضيفاً في كلمة مصورة أن إسرائيل تعيش "أياماً تاريخية".



وبحسب بيانات رسمية لبنانية، ارتفعت حصيلة الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس حتى عصر الخميس إلى 687 قتيلاً و1774 مصاباً، فيما بلغ عدد النازحين المسجلين نحو 822 ألفاً و600 شخص.