أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد البحث عن أفضل المشروبات التي يمكن تناولها مع كحك العيد والبسكويت، حيث تعتبر هذه الحلويات من أبرز مظاهر الاحتفال في البيوت المصرية، ويحرص الكثيرون على اختيار مشروب مناسب يساعد على موازنة الطعم الحلو ويجعل التجربة أكثر متعة.

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

ووفقًا لما نشره موقع Fresh Farms، هناك عدد من المشروبات التي تتناسب بشكل مثالي مع البسكويت، والتي يمكن أيضًا تطبيقها على كحك العيد والغريبة والبيتي فور، ومن أبرزها :

ـ القهوة:

تعد القهوة من أكثر المشروبات التي تتماشى مع الكحك، حيث يساعد مذاقها القوي على تقليل الإحساس بالحلاوة الزائدة، كما تمنح شعورًا بالنشاط خلال زيارات العيد.

ـ الحليب:

يعتبر الحليب من الخيارات التقليدية، خاصة للأطفال، حيث يساعد على:

تحسين الطعم

تسهيل مضغ الكحك

تقليل جفاف الفم بعد تناول الحلويات

ـ الشاي:

يظل الشاي المشروب الأكثر شهرة بجانب كحك العيد في مصر، خاصة الشاي الأسود، حيث يساعد على تحقيق توازن بين الطعم الحلو والمذاق المر الخفيف.

ـ الشوكولاتة الساخنة:

تعد الشوكولاتة الساخنة خيارًا مناسبًا خاصة في الأجواء الباردة أو خلال السهرات العائلية في العيد، حيث تضيف مذاقًا غنيًا لمحبي الحلويات.

ـ عصير البرتقال:

يمكن أن يكون عصير البرتقال خيارًا منعشًا، حيث يساعد الطعم الحمضي على تقليل الإحساس بالسكر، كما يمد الجسم بفيتامين C.

نصائح صحية عند تناول كحك العيد

وينصح خبراء التغذية بعدد من الإرشادات لتجنب المشكلات الصحية:

ـ عدم الإفراط في تناول الكحك.

ـ تناول مشروبات بدون سكر إضافي.

ـ شرب الماء بين الحين والآخر.

ـ تناول الكحك بعد وجبة خفيفة وليس على معدة فارغة.