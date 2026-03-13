قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
رواتب الأسطورة المصرية محمد صلاح في مسيرته مع الأندية
فايننشال تايمز: أمريكا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب
الجيش الأمريكي: لا صحة للتقارير عن مغادرة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لساحة المعركة
ليلة 23 رمضان.. هجوم بسرب من المسيرات على الجولان وسفارات الإنذار تدوي بإسرائيل
مجلس التعاون يؤكد دعمه استقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
محمد شحتة

يقدم لكم موقع “صدى البلد”، بثا مباشرا لـ صلاة التهجد ليلة 24 رمضان في السعودية حيث يقف المصلون في ليلة جديدة مباركة من شهر رمضان لأداء صلاة التهجد بالحرم المكي وسط أجواء إيمانية.

ويقدم عدد كبير من المصلين لاغتنام صلاة التهجد في الحرمين الشريفين وخاصة في إحدى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان وإليكم البث المباشر..

صلاة التهجد

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه].

تصلى صلاة التهجد بعد القيام من النوم في الليل، ويسن للمسلم أن ينوي القيام عند نومه، فإن غلبه نومه ولم يقم كتب له ما نوى، وإذا استطاع القيام يمسح النوم عن وجهه، ثم يقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم يستعمل السواك، ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين».

ثم يصلي تهجده ركعتين ركعتين، لجواب النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي سأله عن كيفية صلاة الليل، ويجوز أن يصلي أربع ركعات مرة واحدة، والأفضل أن يكون للشخص عدد ركعات معلومة، وأن يكون في بيته، ويوقظ أهله، ويصلي بهم جماعة، ويقرأ بالجهر تارة، وبالسر تارة، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، ثم يختم قيامه بصلاة الوتر.

صلاة التهجد شهر رمضان الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

النهاردة كام رمضان في مصر

النهارده كام رمضان في مصر؟ واعرف متى تبدأ ثانى ليلة وترية لاغتنامها

الفللك

قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

أمانى عصفور

القومي للمرأة يشارك في الحدث الجانبي للصين عن تسخير التقنيات الرقمية لحماية حقوق النساء

صورة من عقار السيوف

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من شغل وحدات سكنية بالأدوار المخالفة

إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعي

4435 فرصة عمل في تخصصات الهندسة والفندقة والمبيعات

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

