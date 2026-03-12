القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على القائم على التصوير والنشر بالسب ومحاولة التعدى عليه بالضرب إعتراضاً منه على قيامه بالتدخين بنهار شهر رمضان حال تواجدهما بمنطقة العباسية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بمحافظة شمال سيناء).. وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 8 الجارى قام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والشتم بألفاظ خارجة ومحاولة التعدى عليه بالضرب عقب معاتبته له لقيامه بالتدخين على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.