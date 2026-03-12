بقالي سنة مشترتش لحمة.. «حياة كريمة» تهدي رجلا مسنا 20 ألف جنيه

خصص برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة "أون"، حلقة اليوم لمساعدة رجل مسن يقوم ببيع الفاكهة في الشارع.





ووجه الإعلامي أيمن مصطفى حديثه لرجل مسن قائلا: “إحنا رايحين دار أيتام تقدر تفرحهم معانا”.

وقام الرجل بإعطاء أيمن مصطفى كيس برتقال، ورفض الحصول على أي أموال.

وقال الرجل المسن: "أنا مش بندم على أي حاجة بطلعها لله، وأنا عندي 5 عيال وعليا ديون 3000 جنيه".

وأضاف: "أنا بقالي سنة مشترتش لحمة خالص.. ومعايا بضاعة بحوالي 2000 جنيه".

وقام الإعلامي أيمن مصطفى بإهدائه مبلغا ماليا قيمته 20 ألف جنيه، وردد الرجل المسن: "اللهم لك الحمد والشكر، ربنا مش هيسيبني أبدا".