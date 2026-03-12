سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

تزايدت عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس2026؛ بعدما شهد انخفاضاً طفيفاً في التعاملات المسائية أمس الأربعاء، حيث بدأ يتراجع سعر الدولار بشكل طفيف في معظم البنوك.

ونستعرض لكم في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس خلال التعاملات المصرفية صباح اليوم..

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية مع مستهل التعاملات.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى درجات مستقرة في معظم البنوك العامة والخاصة والبالغ عددها نحو 36 بنكًا.

سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري : 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



سعر الدولار في بنك مصر : 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة : 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس : 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك البركة : 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول : 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان : 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.