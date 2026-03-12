قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
خدمات

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

رشا عوني

تزايدت عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس2026؛ بعدما شهد انخفاضاً طفيفاً في التعاملات المسائية أمس الأربعاء، حيث بدأ يتراجع سعر الدولار بشكل طفيف في معظم البنوك.

ونستعرض لكم في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس خلال التعاملات المصرفية صباح اليوم..

ارتفاع كبير فى سعر الدولار اليوم الخميس 5/3/2026 أمام الجنيه - اليوم السابع

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية مع مستهل التعاملات.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى درجات مستقرة في معظم البنوك العامة والخاصة والبالغ عددها نحو 36 بنكًا.

 

سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الخميس فى بداية التعاملات - اليوم السابع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا للشراء والبيع.

