بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

شاركت دانية زوجة الفنان كريم فهمي متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة زوجة كريم فهمى

وتالقت دانية، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية قفطان باللون الابيض المزين بالدهبي.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وكشف الفنان كريم فهمي، عن جانب من حياته الشخصية، هو أن زوجته دانيا مرت بالكثير من المواقف الصعبة، قائلًا: “هي بالنسبة لي أكتر حد للأمان، فهي زوجتي وصديقتي الوحيدة التي أبوح لها بكل شيء، وتتحمل طباعي العصبية”.

وأضاف: "أنا عصبي جدًا في شغلي، وأحيانًا في البيت، ودانيّا بتتحملني وتحاول تساعدني أتصرف بشكل أفضل".

وتحدث كريم فهمي، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على النهار، عن أهمية الأمان في حياته الأسرية، قائلاً: "فاقد الشيء يعطيه، وأنا دايمًا بحاول أعوض أي نقص في حياتي لبناتي، وعايزهم يحسوا بالأمان ويكونوا فخورين بيا، مش بمسألة إني ممثل، لكن بتصرفاتي وحب الناس ليّ".

وكشف عن صعوبات الدراسة تحت ضغط كبير في فترة الثانوية العامة، قائلًا: "كنت بقعد أذاكر حوالي 16 ساعة يوميًا رغم صعوبة التركيز، وعمتي أميمة كانت داعمة جدًا".

وتطرق كريم فهمي، إلى حياته الأسرية مع أولاده وأبناء أخواته، مشيرًا إلى أنه يربيهم ويشاركهم حياته اليومية، قائلاً: "أنا بحبهم ومعايا طول الوقت، وبينزلوا معايا التصوير والتمارين، وهم شايفيني مثل أعلى".

وأكد أن دوره كأب، أو عم، أو خال، يعتبر مسؤولية مهمة يسعى لأدائها بإخلاص.