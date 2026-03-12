قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر وآخر الليل في معظم المناطق.

الطقس في القاهرة الكبرى والمناطق المجاورة

يتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى، وكذلك على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، إضافة إلى شمال الصعيد.

 أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يسود الطقس مائلًا للدفء.

ومن جهة أخرى، يتوقع أن يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر وآخر الليل في مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، شمال الصعيد ووسط سيناء، وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

كشفت الهيئة عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 24 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 13 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 13 درجة مئوية

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 12 درجة مئوية

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة مئوية

نصائح للوقاية من تقلبات الطقس

نظرًا لتقلبات الطقس بين النهار والليل، من المهم أن يأخذ الجميع الاحتياطات اللازمة.

 يُنصح بارتداء ملابس خفيفة في النهار بينما يجب إحضار ملابس دافئة في فترات الليل والصباح الباكر، خصوصًا في المناطق الشمالية والصعيدية.

