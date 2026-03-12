شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر وآخر الليل في معظم المناطق.

الطقس في القاهرة الكبرى والمناطق المجاورة

يتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى، وكذلك على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، إضافة إلى شمال الصعيد.

أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يسود الطقس مائلًا للدفء.

ومن جهة أخرى، يتوقع أن يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر وآخر الليل في مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، شمال الصعيد ووسط سيناء، وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

كشفت الهيئة عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 24 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 13 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 13 درجة مئوية

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 12 درجة مئوية

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة مئوية

نصائح للوقاية من تقلبات الطقس

نظرًا لتقلبات الطقس بين النهار والليل، من المهم أن يأخذ الجميع الاحتياطات اللازمة.

يُنصح بارتداء ملابس خفيفة في النهار بينما يجب إحضار ملابس دافئة في فترات الليل والصباح الباكر، خصوصًا في المناطق الشمالية والصعيدية.