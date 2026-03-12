الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، في الفترة من الجمعة 13 مارس وحتى الخميس 19 مارس 2026.

حالة من التقلبات الجوية (الجمعة والسبت)

كشفت الهيئة عن تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية يومي الجمعة 13 مارس والسبت 14 مارس، تشمل الظواهر التالية:

أمطار متفاوتة الشدة: على مناطق متفرقة من شمال البلاد، محافظة البحر الأحمر، وسيناء.

رياح قوية: نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الحرارة: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء تزامناً مع هذه التقلبات.

نشاط الرياح (من الأحد إلى الخميس)

توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة في معظم أنحاء الجمهورية بدءاً من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الأسبوع يوم الخميس 19 مارس.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 21 و25 درجة، والصغرى بين 11 و15 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل العظمى ما بين 18 و21 درجة، مع أجواء تميل للبرودة ليلاً (الصغرى 10 درجات).

شمال الصعيد: يشهد تذبذباً في الحرارة حيث تصل العظمى إلى 28 درجة يوم السبت، ثم تنخفض لتسجل 22 درجة بنهاية الأسبوع.

جنوب الصعيد: تظل الأجواء حارة نهاراً، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 27 و33 درجة.