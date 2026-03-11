هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح خطوات طريقة تحضيرها على يد اشهر الطهاة.

كبسة الفراخ للشيف غادة جميل

المقادير

دجاج

سمن

زيت

لومي

قرفة عيدان

ورق لورا

قرنفل

حبهان

فلفل أسود حصى

بصل مفروم

ثوم مفروم

صلصة طماطم

طماطم مفرومة

ماء

ملح

فلفل أسود

بهارات كبسة

مكعبات مرقة

أرز بسمتي

طريقة عمل كبسة فراخ

شوحي الدجاج في السمنة و الزيت ثم ضعي جميع البهارات ثم البصل المفروم و الثوم و الطماطم و الصلصة.

اضيفي الأرز و الماء و اتركيها حتي النضج وقدميه ساخنة

طريقة عمل صينية بطاطس بالكوسة للشيف أميرة شنب

المقادير

نصف كيلو بطاطس حلقات رفيعة مسلوقة

نصف كيلو كوسة حلقات بالورب رفيعة

2 بصل حلقات

2 طماطم حلقات

ملح

فلفل اسود

2 ملعقة كبيرة قرفة

زيت

2 كوب عصير طماطم

2 عود زعتر فريش

4 فص ثوم صحيح

للتقديم:

أرز أبيض

طريقة عمل صينية بطاطس بالكوسة

اخلطي التوابل بالزيت و قلبي جيدا ورص المكونات في الطاجن ثم ضعي البطاطس ثم الكوسة و تتبيلة الدجاج.

ضعي الدجاج ورشي باقي التتبيلة ثم رصي شرائح البصل والطماطم ثم ضعي عصير الطماطم و وادخليه الفرن على حرارة 200 درجة لمدة بين 30 إلى 45 دقيقة، حتى تنضج كل المكونات.

طريقة عمل صوابع زينب لنجلاء الشرشابي

المقادير

كوب دقيق

كوب سميد

ملعقة صغيرة خميرة فورية

¼ كوب زيت

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

زيت للقلي

شربات

طريقة عمل صوابع زينب

اخلطى الدقيق مع السميد والخميرة والسكر والملح جيدا ثم ضعي الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة.

غطى العجينة واتركيها لتتخم ثم قطعيها وشكليها على المبشرة أو بالشوكة واتركيها حتى ترتاح مرة أخرى ثم اقليها في الزيت ثم ضعيها في الشربات ثم تصفى وتقدم.