قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

كبسة الفراخ
كبسة الفراخ
اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح خطوات طريقة تحضيرها على يد اشهر الطهاة.

كبسة الفراخ للشيف غادة جميل

 المقادير

 دجاج

 سمن

 زيت

 لومي

 قرفة عيدان

 ورق لورا

 قرنفل

 حبهان

فلفل أسود حصى

بصل مفروم

ثوم مفروم

صلصة طماطم

 طماطم مفرومة

 ماء

 ملح

 فلفل أسود

 بهارات كبسة

 مكعبات مرقة

 أرز بسمتي

طريقة عمل كبسة فراخ

شوحي الدجاج في السمنة و الزيت ثم ضعي جميع البهارات ثم البصل المفروم و الثوم و الطماطم و الصلصة.

اضيفي الأرز و الماء و اتركيها حتي النضج وقدميه ساخنة

طريقة عمل صينية بطاطس بالكوسة للشيف أميرة شنب

 المقادير

نصف كيلو بطاطس حلقات رفيعة مسلوقة

نصف كيلو كوسة حلقات بالورب رفيعة

2 بصل حلقات

 2 طماطم حلقات

 ملح 

فلفل اسود 

 2 ملعقة كبيرة قرفة

 زيت

 2 كوب عصير طماطم

 2 عود زعتر فريش

 4 فص ثوم صحيح

للتقديم:

 أرز أبيض

طريقة عمل صينية بطاطس بالكوسة

اخلطي التوابل بالزيت و قلبي جيدا ورص المكونات في الطاجن ثم ضعي البطاطس ثم الكوسة و تتبيلة الدجاج.

ضعي الدجاج ورشي باقي التتبيلة ثم رصي شرائح البصل والطماطم ثم ضعي عصير الطماطم و وادخليه الفرن على حرارة 200 درجة لمدة بين 30 إلى 45 دقيقة، حتى تنضج كل المكونات.

طريقة عمل صوابع زينب لنجلاء الشرشابي

 المقادير

 كوب دقيق

كوب سميد

 ملعقة صغيرة خميرة فورية

 ¼ كوب زيت

 رشة ملح

 رشة سكر

 ماء للعجن

زيت للقلي

شربات

طريقة عمل صوابع زينب

اخلطى الدقيق مع السميد والخميرة والسكر والملح جيدا ثم ضعي الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة.

غطى العجينة واتركيها لتتخم ثم قطعيها وشكليها على المبشرة أو بالشوكة واتركيها حتى ترتاح مرة أخرى ثم اقليها في الزيت ثم ضعيها في الشربات ثم تصفى وتقدم.

هنفطر ايه النهاردة صينية البطاطس كبسة الفراخ طريقة عمل كبسة الفراخ كبسة بالفراخ صوابع زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

ترشيحاتنا

مسابقة القرآن الكريم

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.. المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تطلق المسابقة الرمضانية السنوية لحفظة القرآن الكريم

صلاة التهجد

صلاة التهجد وقيام الليل.. هل تُغني إحداهما عن الأخرى؟| الموقف الشرعي

الاعتكاف

هل يجوز الاعتكاف في الليالي الوترية فقط؟.. رد العلماء

بالصور

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد