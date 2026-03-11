قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لعزومة بسيطة.. طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة

رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة.

 

طريقة عمل دجاج كريسبي محشي جبنة 

 المقادير

• 2 صدر دجاج فيليه كبير 
• 150 جم جبنة موزاريلا 
• 50 جم جبنة شيدر 
• 1 ملعقة صغيرة بابريكا 
• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودر 
• 1 ملعقة صغيرة بصل بودر 
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود 
• 1 ملعقة صغيرة ملح 

للتغطية

• 1 كوب دقيق 
• 2 بيضة 
• 1 كوب بقسماط أو كورن فليكس مجروش 

للصوص

• 2 ملعقة كبيرة صوص حار 
• 2 ملعقة كبيرة مايونيز 
• 1 ملعقة صغيرة عسل 

 طريقة التحضير

1 نفتح صدور الدجاج بالطول مثل الجيب بدون فصلها تمامًا.
2 نتبل الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا والثوم والبصل البودر.
3 نخلط الموزاريلا + الشيدر ونحشي بها الدجاج جيدًا.
4 نقفل الصدر بالضغط أو بخلة أسنان.
5 نغلف الدجاج:
-في الدقيق
-ثم البيض
- ثم البقسماط أو الكورن فليكس.
 
7 يفضل إدخاله الفريزر 15 دقيقة لتماسك الحشو.
8 نقليه في زيت على حرارة 170° لمدة 5–6 دقائق حتى يصبح ذهبي كريسبي.
9 بعد التقطيع نضيف الصوص الحار فوقه مثل الصورة.

صورة أرشيفية
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
