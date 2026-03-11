قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عقب موافقة مجلس الوزراء.. وزير البترول يبحث تنفيذ المسح الجوي للمعادن في مصر

اجتماع وزير البترول مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
اجتماع وزير البترول مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
أمل مجدى

في إطار جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، لمتابعة خطط العمل الجارية، في ضوء تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية بما يدعم انطلاقة أقوى للقطاع ويسهم تدريجيًا في زيادة مساهمته في الناتج القومي.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير مع مجلس إدارة الهيئة عددًا من الموضوعات الهامة ، في مقدمتها آلية تنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للمعادن في مصر خلال العام الجارى، كما تم استعراض مستجدات العمل على إطلاق بوابة رقمية متكاملة للاستثمار التعديني في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالتعاقد مع شركة X-Calibur لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للمعادن في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التي ستنفذها الهيئة خلال عام 2026، لما يمثله من خطوة أساسية للتعرف على المعادن الحرجة والعناصر النادرة اللازمة لمختلف الصناعات.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذا المشروع الوطني يتطلب توحيد جهود الجهات المعنية لمتابعة مراحل التنفيذ، مع استمرار التنسيق بينها بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أهداف المشروع وتعظيم الاستفادة من البيانات والنتائج التي سيسفر عنها.

البترول المسح الجوي الغاز النفط التعدين وزير البترول

