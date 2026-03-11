نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"

قال نجل الرئيس الإيراني اليوم "الأربعاء" إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "آمن وسليم" على الرغم من التقارير عن إصابته خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال يوسف بيزشكيان، وهو أيضًا مستشار حكومي، في منشور عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "سمعت أخبارًا عن إصابة مجتبى خامنئي. لقد سألت بعض الأصدقاء الذين لديهم اتصالات. قالوا لي إنه، والحمد لله، بخير وبصحة جيدة".

وتم تسمية مجتبى خامنئي، الذي كان حتى الآن شخصية غير بارزة وإن كانت قوية من وراء الكواليس، الرجل رقم واحد في إيران بعد مقتل والده علي خامنئي في غارة جوية في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية.

وكانت هناك تساؤلات متزايدة حول مكان وجوده وحالته البدنية بعد تعيينه من قبل مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية، مع عدم رؤية المرشد الجديد بعد، ناهيك عن التحدث علنًا.

وكان التلفزيون الرسمي قد وصف خامنئي بأنه "من قدامى المحاربين في حرب رمضان" دون تقديم تفاصيل، في إشارة إلى الصراع الذي اندلع خلال شهر الصيام.

وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسمائهم قالوا إن خامنئي "أصيب بجروح، بما في ذلك في ساقيه، لكنه في حالة تأهب وفي مكان آمن للغاية مع اتصالات محدودة".

كانت هناك تكهنات بأنه أصيب في الغارة الجوية التي وقعت أثناء النهار على مجمع في طهران وأسفرت عن مقتل والده وكذلك والدته وزوجته في اليوم الأول للحرب في 28 فبراير.