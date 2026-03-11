قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
أخبار العالم

نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"

مجتبى خامنئي
مجتبى خامنئي
محمد على

قال نجل الرئيس الإيراني اليوم "الأربعاء" إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "آمن وسليم" على الرغم من التقارير عن إصابته خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة. 

وقال يوسف بيزشكيان، وهو أيضًا مستشار حكومي، في منشور عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "سمعت أخبارًا عن إصابة مجتبى خامنئي. لقد سألت بعض الأصدقاء الذين لديهم اتصالات. قالوا لي إنه، والحمد لله، بخير وبصحة جيدة". 

وتم تسمية مجتبى خامنئي، الذي كان حتى الآن شخصية غير بارزة وإن كانت قوية من وراء الكواليس، الرجل رقم واحد في إيران بعد مقتل والده علي خامنئي في غارة جوية في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية.

وكانت هناك تساؤلات متزايدة حول مكان وجوده وحالته البدنية بعد تعيينه من قبل مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية، مع عدم رؤية المرشد الجديد بعد، ناهيك عن التحدث علنًا.

 وكان التلفزيون الرسمي قد وصف خامنئي بأنه "من قدامى المحاربين في حرب رمضان" دون تقديم تفاصيل، في إشارة إلى الصراع الذي اندلع خلال شهر الصيام. 

وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسمائهم قالوا إن خامنئي "أصيب بجروح، بما في ذلك في ساقيه، لكنه في حالة تأهب وفي مكان آمن للغاية مع اتصالات محدودة". 

كانت هناك تكهنات بأنه أصيب في الغارة الجوية التي وقعت أثناء النهار على مجمع في طهران وأسفرت عن مقتل والده وكذلك والدته وزوجته في اليوم الأول للحرب في 28 فبراير. 

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

فرد الأمن

حجز الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

المتهم

القبض على المتهم بالسماح لنجله بقيادة سيارة ربع نقل والتعدي على مواطن بالغربية

الصحفية والمتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بالتعدى على سيارة إحدى الصحفيات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

