"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
قرقاش: إيران تستهدف المنشآت المدنية في الإمارات وليس القواعد الأمريكية

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في منطقة الخليج تكذب الادعاءات التي تروج لها طهران بشأن استهدافها للقواعد العسكرية الأمريكية. 

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، إن أرقام الصواريخ والمسيرات تظهر واقعًا مختلفًا، حيث أن الهجمات تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون أي اعتبار للمدنيين الأبرياء.

وتابع في التغريدة: "نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة"، مشيرًا إلى الجهود الوطنية التي مكنت بلاده من حماية المنشآت الحيوية والمرافق المدنية من الأضرار الكبيرة رغم شدة الهجمات.

قرقاش أكد أن هذا التصعيد الإيراني يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، ويكشف استمرار طهران في استهداف المدنيين والمصالح الحيوية، بعيدًا عن أي أهداف عسكرية مشروعة، مما يزيد من حدة التوترات في منطقة الخليج ويضع المنطقة أمام مخاطر أمنية متزايدة.

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

