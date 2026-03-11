قرقاش: إيران تستهدف المنشآت المدنية في الإمارات وليس القواعد الأمريكية

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في منطقة الخليج تكذب الادعاءات التي تروج لها طهران بشأن استهدافها للقواعد العسكرية الأمريكية.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، إن أرقام الصواريخ والمسيرات تظهر واقعًا مختلفًا، حيث أن الهجمات تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون أي اعتبار للمدنيين الأبرياء.

وتابع في التغريدة: "نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة"، مشيرًا إلى الجهود الوطنية التي مكنت بلاده من حماية المنشآت الحيوية والمرافق المدنية من الأضرار الكبيرة رغم شدة الهجمات.

قرقاش أكد أن هذا التصعيد الإيراني يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، ويكشف استمرار طهران في استهداف المدنيين والمصالح الحيوية، بعيدًا عن أي أهداف عسكرية مشروعة، مما يزيد من حدة التوترات في منطقة الخليج ويضع المنطقة أمام مخاطر أمنية متزايدة.