سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل أحمد العوضي مغرور؟.. الشحات مبروك يرد

رد الكابتن الشحات مبروك، بطل كمال الأجسام، والذي قام بدور الكابتن سعيد بمسلسل علي كلاي، على سؤال “هل الفنان أحمد العوضي مغرور كما يعتقد البعض، وأنه نمبر 1”.

وقال الشحات مبروك، إن أحمد العوضي، شخص طبيعي وليس مغروا كما يعتقد البعض، وأنه يتعامل مع الجميع بطبيعته، وله مواقف كثيرة مميزة مع الجميع، وأنه شجعه قبل البدء بتصوير مسلسل علي كلاي، بالعمل معه.

دينا أبو الخير: إفطار الصائمين عبادة تضاعف الأجر.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامي، أن إفطار الصائمين، سواء كانوا من الفقراء أو الأغنياء، من الأقارب أو الأصدقاء، يُعتبر من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الشخص بأجر الصائم نفسه، مشيرة إلى أن النية الصحيحة هي الأساس في مضاعفة الأجر.

وقالت خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فطر صائمًا كان له مثل أجره"، مؤكدة أن هذا يشمل جميع الصائمين دون استثناء، سواء من أهل البيت أو الأقارب أو الأصدقاء.

بابا الفاتيكان: مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "بابا الفاتيكان" قال إن مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف.

حملات مكثفة لضبط تعريفة المواصلات ومنع استغلال المواطنين.. فيديو


 

أكد وائل فايز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تحركت بشكل سريع عقب قرار زيادة أسعار المحروقات، لضبط تعريفة المواصلات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأجرة بشكل عشوائي في مختلف المحافظات.

وقال فايز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن وزارة وزارة التنمية المحلية بدأت فور إعلان تحريك أسعار الوقود في التنسيق مع المحافظات لتحديد التعريفة الجديدة لخطوط المواصلات الداخلية وبين الأقاليم، من خلال لجان مختصة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان انتهت من تحديد الأسعار وإعلانها داخل المواقف وعلى سيارات السرفيس والتاكسي.

مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن شهر رمضان يمثل فرصة مهمة لتعديل السلوكيات الصحية والتخلص من العادات الضارة، وعلى رأسها التدخين، مشيرًا إلى أن الصيام يساعد الجسم على التخلص من السموم وتعزيز قوة الإرادة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو "مدرسة لتعديل السلوك"، حيث يمنح الإنسان فرصة لتقوية إرادته والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل تدخين التبغ، الذي يعد من أخطر العادات المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع.

وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية أمن الملاحة الدولية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية، حيث جرت اتصالات مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وعباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وليد هندي: الدراما الرمضانية فتحت ملفات نفسية مسكوت عنها


أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الدراما الرمضانية هذا العام نجحت في تسليط الضوء على عدد من القضايا النفسية والاجتماعية الحساسة التي لم تكن تحظى باهتمام واضح في تاريخ الدراما المصرية، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال تناولت مشكلات حقيقية تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.

خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم هناك إرتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن العظمي نهارا على القاهرة تتراوح ما بين ال23 وال24 درجة مئوية، وتعتبر حول المعدلات أو أعلي بحوالي درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تبدأ تشعر بدفئ نسبي عن الأيام الماضية، موضحا أنه خلال ساعات الليل تبدأ تسجل 12 إلى 13 درجة مئوية، وهذا الإرتفاع مستمر حتي بداية الأسبوع القادم، وذروته على مدار الجمعة والسبت، وتصل بها القاهرة نهارا ما بين ال25 إلى 26 درجة مئوية.

نقيب الإعلاميين: دخلت الإذاعة ونجحت في الاختبارات عام 1998

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن والده توفي عندما كان عمره لا يتجاوز 6 شهور، وهو ما أثر عليه بشكل كبير وجعله يتحمل المسؤولية منذ الصغر، مؤكدًا أن والدته لعبت دور الأم والأب معًا، وكانت قمة الحكمة والحنية، وكان يعيش على الأمثال التي كانت تقولها دائمًا.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة “القاهرة والناس”: "والدتي كانت مهمة بالنسبة لي وكنت مصاحب لها بشكل كبير، وكنت صديق لها ولم نختلف في أي رأي".

