إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن الجنود الإسرائيليون في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب الحرب على إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية (زاد العزة .. من مصر إلى غزة ) الـ 154 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة ، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرى متجهة إلى معبر كرم أبوسالم .

وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية فى القطاع التى يعيشها أكثر من مليونى فلسطينى.

وصرح مصدر مسؤول بأن الشاحنات اصطفت في ساحة الانتظار ضمن قافلة (زاد العزة .. من مصر إلى غزة) .. مشيرا إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة قبل إدخالها إلى القطاع.