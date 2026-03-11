وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا

ألمح أحمد دنيا مالي وزير الشباب والرياضة الإيراني لإمكانية انسحاب منتخب بلاده من كأس العالم 2026 التي تقام بكندا والمكسيك وأمريكا الصيف المقبل.



وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في منافسات كأس العالم القادم بأمريكا".

وقال دنيا مالي في تصريحات تلفزيونية نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "منذ أن اغتالت حكومة الولايات المتحدة قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم".



وأضاف "في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران، فُرضت علينا حربان خلال 8 أو 9 أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا. لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة في المونديال بهذه الطريقة".