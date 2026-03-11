باريس سان جيرمان يستضيف تشلسي في قمة مرتقبة

يستضيف حاملُ اللقب باريس سان جيرمان نظيره تشلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيسعى الفريق الباريسي إلى استغلال عاملَي الارض والجمهور لتحقيق نتيجةٍ إيجابية تقربه من التأهل قبل مباراة العودة، وشهدت تدريباتُ الفريق عودةَ لاعب خط الوسط جواو نيفيش مما يجعله مرشحاً للعب ضد تشلسي، الذي سيحاول هو الآخر تحقيقَ نتيجةٍ إيجابية قبل مباراة الإياب.

وكان آخرُ لقاء بين باريس وتشلسي في دوري أبطال أوروبا قبل عشر سنوات، وسيكون هذا أول لقاء بين الفريقين منذ نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وتقام مواجهة باريس سان جيرمان وتشلسي مساء الأربعاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل عبر قناة beIN SPORTS 1