اكتئاب أحمد العوضي بعد وفاة روح.. الحلقة 22 من مسلسل علي كلاي

شهدت الحلقة 22 من مسلسل «علي كلاي» تطورات درامية مؤثرة، بعدما دخل بطل العمل في حالة من الحزن والاكتئاب عقب وفاة شخصية «روح»، وهو ما شكّل صدمة كبيرة للأحداث وأثر بشكل واضح على مسار القصة.

وظهر الفنان أحمد العوضي خلال الحلقة في حالة نفسية صعبة، حيث سيطر عليه الحزن بعد فقدان «روح»، الأمر الذي جعله ينعزل عن من حوله ويعيش حالة من الصراع الداخلي، وسط محاولات من المقربين منه لمساعدته على تجاوز الأزمة.

وتصاعدت الأحداث بشكل ملحوظ، إذ بدأت تداعيات وفاة «روح» تؤثر على العلاقات بين الشخصيات، مما ينذر بمواجهات قوية خلال الحلقات المقبلة، خاصة مع تزايد الضغوط على بطل العمل.

ويُذكر أن مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، انتصار، عصام السقا، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، وطارق الدسوقي، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.