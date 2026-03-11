دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية

أفادت وسائل إعلام عبرية بدوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية إثر إطلاق صواريخ من إيران.





وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه "بعد فترة هدوء دامت خمس ساعات، رصد الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا باليستيا جديدا من إيران"، مؤكدة أنه "من المتوقع أن تدوي صفارات الإنذار في العديد من المناطق".





وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط إسرائيل".





وأضافت: "دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل والقدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران".





وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه "قصف مدينتي تل أبيب والقدس المحتلتين بصواريخ من طراز خرمشهر ذات الرؤوس العنقودية ردا على استمرار القصف للأهداف المدنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".