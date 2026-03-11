قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
أخبار البلد

خريطة "الخميس" الجوية.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في طريقها للقاهرة

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا ، الخميس ، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

ويتوقع الخبراء ظهور شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويتوقع الخبراء كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 24 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 22 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 24 10

السويس 23 11

العريش 21 11

رفح 21 12

رأس سدر 22 10

نخل 23 07

كاترين 18 06

الطور 24 11

طابا 23 12

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 14

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 12

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 22 13

رأس غارب 24 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 27 16

حلايب 25 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 29 14

جبل علبة 29 14

رأس حدربة 25 17

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 12

أسيوط 27 12

سوهاج 28 13

قنا 30 14

الأقصر 32 15

أسوان 32 17

الوادي الجديد 33 15

أبوسمبل 32 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 33 23

المدينة 31 19

الرياض 24 17

المنامة 23 19

أبوظبي 28 21

الدوحة 25 19

الكويت 22 14

دمشق 19 07

بيروت 20 16

عمان 17 06

القدس 18 07

غزة 20 11

بغداد 23 13

مسقط 27 24

صنعاء 25 09

الخرطوم 37 22

طرابلس 19 14

تونس 20 11

الجزائر 16 08

الرباط 21 07

نواكشوط 30 17

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

