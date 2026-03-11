صاروخ إيراني يصيب قاعدة عسكرية في تل أبيب.. تقارير إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخاً إيرانياً تمكن من إصابة قاعدة عسكرية داخل مدينة تل أبيب ، في تطور لافت ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة. وذكرت التقارير أن الصاروخ سقط في محيط منشأة عسكرية حساسة، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني والعسكري في المنطقة.

وبحسب ما نقلته تلك الوسائل، فإن الهجوم جاء ضمن موجة من الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه أهداف داخل إسرائيل، حيث حاولت أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها. إلا أن أحد الصواريخ تمكن من اختراق منظومات الدفاع وسقط داخل القاعدة العسكرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف.

وأشارت التقارير إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في وسط إسرائيل بالتزامن مع الهجوم، ما دفع السكان إلى التوجه نحو الملاجئ تحسباً لسقوط صواريخ إضافية. كما سارعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى موقع الانفجار لتقييم الأضرار والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

ولم تصدر السلطات العسكرية الإسرائيلية في البداية تفاصيل كاملة حول حجم الخسائر أو طبيعة المنشأة التي تعرضت للاستهداف، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن أن القاعدة التي أصيبت تستخدم لأغراض عسكرية ولوجستية مهمة. كما فرضت الرقابة العسكرية قيوداً على نشر بعض المعلومات المتعلقة بالهجوم، وهو إجراء معتاد في مثل هذه الحالات.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث تبادل الطرفان خلال الفترة الماضية سلسلة من الضربات العسكرية والهجمات الصاروخية. وتتهم إسرائيل طهران بالوقوف وراء تهديدات أمنية متزايدة في المنطقة، بينما تقول إيران إن عملياتها تأتي رداً على هجمات استهدفت مواقعها العسكرية ومصالحها في عدة مناطق.

ويرى مراقبون أن وصول صاروخ إيراني إلى قاعدة عسكرية داخل تل أبيب يمثل تطوراً مهماً في مسار المواجهة، إذ يشير إلى قدرة الصواريخ بعيدة المدى على تجاوز بعض أنظمة الدفاع الجوي والوصول إلى مناطق حساسة في العمق الإسرائيلي. كما قد يدفع هذا التطور الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز إجراءات الحماية حول قواعده العسكرية والمنشآت الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.

وتتزايد المخاوف الدولية من اتساع نطاق هذا التصعيد وتحوله إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار تبادل الضربات وارتفاع حدة الخطاب السياسي والعسكري بين الجانبين، في وقت تدعو فيه عدة دول إلى ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو صراع إقليمي واسع قد تكون له تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.