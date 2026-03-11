قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
صواريخ إيران تصل إلى الكويت.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل ضرب القاعدة الأميركية
أدعية ليلة القدر.. احرص عليها لصلاح الحال والهداية وتيسير الأمور
أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صاروخ إيراني يصيب قاعدة عسكرية في تل أبيب.. تقارير إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم

صاروخ إيراني يصيب قاعدة عسكرية في تل أبيب.. تقارير إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم
صاروخ إيراني يصيب قاعدة عسكرية في تل أبيب.. تقارير إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم
ملك ريان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخاً إيرانياً تمكن من إصابة قاعدة عسكرية داخل مدينة تل أبيب، في تطور لافت ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة. وذكرت التقارير أن الصاروخ سقط في محيط منشأة عسكرية حساسة، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني والعسكري في المنطقة.

وبحسب ما نقلته تلك الوسائل، فإن الهجوم جاء ضمن موجة من الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه أهداف داخل إسرائيل، حيث حاولت أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها. إلا أن أحد الصواريخ تمكن من اختراق منظومات الدفاع وسقط داخل القاعدة العسكرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف.

وأشارت التقارير إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في وسط إسرائيل بالتزامن مع الهجوم، ما دفع السكان إلى التوجه نحو الملاجئ تحسباً لسقوط صواريخ إضافية. كما سارعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى موقع الانفجار لتقييم الأضرار والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

ولم تصدر السلطات العسكرية الإسرائيلية في البداية تفاصيل كاملة حول حجم الخسائر أو طبيعة المنشأة التي تعرضت للاستهداف، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن أن القاعدة التي أصيبت تستخدم لأغراض عسكرية ولوجستية مهمة. كما فرضت الرقابة العسكرية قيوداً على نشر بعض المعلومات المتعلقة بالهجوم، وهو إجراء معتاد في مثل هذه الحالات.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث تبادل الطرفان خلال الفترة الماضية سلسلة من الضربات العسكرية والهجمات الصاروخية. وتتهم إسرائيل طهران بالوقوف وراء تهديدات أمنية متزايدة في المنطقة، بينما تقول إيران إن عملياتها تأتي رداً على هجمات استهدفت مواقعها العسكرية ومصالحها في عدة مناطق.

ويرى مراقبون أن وصول صاروخ إيراني إلى قاعدة عسكرية داخل تل أبيب يمثل تطوراً مهماً في مسار المواجهة، إذ يشير إلى قدرة الصواريخ بعيدة المدى على تجاوز بعض أنظمة الدفاع الجوي والوصول إلى مناطق حساسة في العمق الإسرائيلي. كما قد يدفع هذا التطور الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز إجراءات الحماية حول قواعده العسكرية والمنشآت الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.

وتتزايد المخاوف الدولية من اتساع نطاق هذا التصعيد وتحوله إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار تبادل الضربات وارتفاع حدة الخطاب السياسي والعسكري بين الجانبين، في وقت تدعو فيه عدة دول إلى ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو صراع إقليمي واسع قد تكون له تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

صواريخ ايران قاعده امريكية عاجل عواجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

كندة علوش

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

ترشيحاتنا

درس التراويح بالجامع الأزهر

ليلة 22 رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يؤكد فضل عبادة الذكر على المؤمن

وزارة الأوقاف

الأوقاف: توزيع 600 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

وزارة الأوقاف

عقد المجلس الرابع من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الأحد المقبل

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد