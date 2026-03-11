أسامة كبير: حزب الله بدأ تنفيذ عملية العصف المأكول ضد إسرائيل

أكد الأعلامي أحمد موسى، أن هناك عدوان إسرائيلي مستمر على جنوب لبنان، وهو العدوان الأكبر منذ فترة.

وقال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك عدوان إسرائيلي غاشم يتم على جنوب لبنان، مؤكدا أن حزب الله بدأ تنفيذ عملية “العصف المأكول” ضد إسرائيل.

وتابع المستشار بكلية القادة والأركان، أن إسرائيل تقوم بعملية قصف جوي للضاحية الجنوبية بلبنان، مؤكدا أن إسرائيل ردت بعنف على عملية "العصف المأكول" التي نفذها حزب الله اللبناني.