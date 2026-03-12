وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

كشفت علامة Zongheng التابعة لشركة Jetour، إحدى شركات مجموعة Chery الصينية، عن أولى الملامح الرسمية لسيارتها الجديدة Jetour G600، والتي تستهدف المنافسة بقوة في فئة سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة.

وجاء الكشف عن السيارة جيتور ‏G600‎‏ من خلال صور تشويقية للهيكل الخارجي، بالتزامن مع إطلاق برنامج خاص يهدف إلى إشراك المستخدمين في تطوير السيارة المستقبلية، وهي خطوة تعكس توجه متنامي لدى شركات السيارات الصينية للاعتماد على آراء العملاء خلال مراحل تصميم وتطوير الطرازات الجديدة.

تشير الصور الأولية إلى أن G600 ستعتمد على تصميم قوي يجمع بين الطابع الكلاسيكي لسيارات الطرق الوعرة واللمسات العصرية للسيارات الكهربائية. ومن أبرز ملامح التصميم مصابيح نهارية بتقنية LED على شكل حرف C، وواجهة أمامية بارزة، إلى جانب خطوط حادة تمنح السيارة مظهر عضليا يعكس قدراتها على الطرق الصعبة.

كما يتبنى الطراز تصميم صندوقي تقليدي يشبه سيارات الـSUV الوعرة الشهيرة، مع هيكل مربع الزوايا وارتفاع واضح عن الأرض، بالإضافة إلى سقف عائم يعزز الطابع العصري للسيارة، وتشير النسخة الاختبارية التي ظهرت سابقا إلى أن السيارة ستكون كبيرة الحجم نسبي، ما يضعها ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.

من الناحية التقنية، ستعتمد G600 على منظومة دفع كهربائية هجينة مخصصة للقيادة في الطرق الوعرة، تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية لتوفير أداء قوي مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ويهدف هذا النظام إلى تقديم عزم فوري من المحركات الكهربائية، إلى جانب مدى قيادة طويل مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن السيارة قد تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر ضمن نظام هجين متطور، مع ناقل حركة هجين ثنائي السرعات، بينما يتوقع أن تعتمد بطاريات من إنتاج CATL.

من المتوقع أن توفر السيارة مدى قيادة إجمالي يصل إلى نحو 1400 كيلومتر وفق معيار CLTC عند الجمع بين الطاقة الكهربائية والبنزين، مع دعم تقنيات الشحن فائق السرعة بجهد 800 فولت، ما قد يسمح باستعادة مدى كبير خلال دقائق قليلة من الشحن.

وتعتمد سلسلة Zongheng على منصة متطورة للطرق الوعرة تحمل اسم GAIA، وهي اختصار لـGlobal Architecture for Intelligent All-terrain، ما يعكس توجه الشركة لتطوير سيارات تجمع بين القدرات الميكانيكية القوية والتقنيات الكهربائية الحديثة، في سوق يشهد تحولاً سريعاً نحو سيارات الدفع الرباعي الكهربائية والهجينة.