قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
كريم عاطف

كشفت علامة Zongheng التابعة لشركة Jetour، إحدى شركات مجموعة Chery الصينية، عن أولى الملامح الرسمية لسيارتها الجديدة Jetour G600، والتي تستهدف المنافسة بقوة في فئة سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة.

وجاء الكشف عن السيارة جيتور ‏G600‎‏ من خلال صور تشويقية للهيكل الخارجي، بالتزامن مع إطلاق برنامج خاص يهدف إلى إشراك المستخدمين في تطوير السيارة المستقبلية، وهي خطوة تعكس توجه متنامي لدى شركات السيارات الصينية للاعتماد على آراء العملاء خلال مراحل تصميم وتطوير الطرازات الجديدة.

تشير الصور الأولية إلى أن G600 ستعتمد على تصميم قوي يجمع بين الطابع الكلاسيكي لسيارات الطرق الوعرة واللمسات العصرية للسيارات الكهربائية. ومن أبرز ملامح التصميم مصابيح نهارية بتقنية LED على شكل حرف C، وواجهة أمامية بارزة، إلى جانب خطوط حادة تمنح السيارة مظهر عضليا يعكس قدراتها على الطرق الصعبة.

كما يتبنى الطراز تصميم صندوقي تقليدي يشبه سيارات الـSUV الوعرة الشهيرة، مع هيكل مربع الزوايا وارتفاع واضح عن الأرض، بالإضافة إلى سقف عائم يعزز الطابع العصري للسيارة، وتشير النسخة الاختبارية التي ظهرت سابقا إلى أن السيارة ستكون كبيرة الحجم نسبي، ما يضعها ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.

من الناحية التقنية، ستعتمد G600 على منظومة دفع كهربائية هجينة مخصصة للقيادة في الطرق الوعرة، تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية لتوفير أداء قوي مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ويهدف هذا النظام إلى تقديم عزم فوري من المحركات الكهربائية، إلى جانب مدى قيادة طويل مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن السيارة قد تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر ضمن نظام هجين متطور، مع ناقل حركة هجين ثنائي السرعات، بينما يتوقع أن تعتمد بطاريات من إنتاج CATL.

من المتوقع أن توفر السيارة مدى قيادة إجمالي يصل إلى نحو 1400 كيلومتر وفق معيار CLTC عند الجمع بين الطاقة الكهربائية والبنزين، مع دعم تقنيات الشحن فائق السرعة بجهد 800 فولت، ما قد يسمح باستعادة مدى كبير خلال دقائق قليلة من الشحن.

وتعتمد سلسلة Zongheng على منصة متطورة للطرق الوعرة تحمل اسم GAIA، وهي اختصار لـGlobal Architecture for Intelligent All-terrain، ما يعكس توجه الشركة لتطوير سيارات تجمع بين القدرات الميكانيكية القوية والتقنيات الكهربائية الحديثة، في سوق يشهد تحولاً سريعاً نحو سيارات الدفع الرباعي الكهربائية والهجينة.

Zongheng JETOUR Jetour G600 Chery جيتور ‏G600‎‏ جيتور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

المهندس وليد أحمد عبدالسلام حجازي

المهندس وليد عبدالسلام رئيساً لمجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية

نقود- صورة أرشيفية

96 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 2025

ذهب

تراجع طفيف للذهب محليا.. والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية

بالصور

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد