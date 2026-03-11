7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في هيئة التجارة العادلة الكورية غرامة مالية قدرها 7.64 مليون دولار على شركة مرسيدس‑بنز في كوريا الجنوبية، بعد ثبوت إخفاء معلومات تتعلق ببطاريات بعض سياراتها الكهربائية، وهو ما اعتبرته الهيئة تضليلاً للمستهلكين وقد يؤثر على معايير السلامة.

وجاء القرار عقب تحقيق فتحته الهيئة بعد حادث حريق وقع عام 2024 داخل موقف سيارات تحت الأرض في مدينة إنتشون، وتبين أنه مرتبط بسيارة كهربائية من طراز Mercedes‑Benz EQE SUV، التحقيقات كشفت أن الشركة روجت لسياراتها الكهربائية من طرازي Mercedes‑Benz EQE وMercedes‑Benz EQS على أنها مزودة ببطاريات من شركة CATL، أكبر موردي البطاريات في العالم، بينما كانت هذه السيارات في الواقع تستخدم بطاريات من شركة Farasis Energy الصينية الأقل شهرة.

وأوضحت الهيئة أن البطارية تعد من أهم مكونات السلامة في السيارات الكهربائية، كما أنها عنصر مؤثر في قرار الشراء لدى العملاء، وأشارت التحقيقات إلى أن الوثائق الداخلية لدى الوكيل ركزت على إبراز مزايا بطاريات CATL، دون الإفصاح عن استخدام بطاريات Farasis، رغم أن فرع الشركة في كوريا كان على علم بتفاصيل المورد الحقيقي منذ عام 2021.

وخلال الفترة من يونيو 2023 حتى أغسطس 2024، باعت مرسيدس-بنز أكثر من 3000 سيارة من هذه الطرازات في السوق الكوري، محققة إيرادات تقترب من 175 مليون دولار، كما تسبب الحريق المرتبط بإحدى سيارات EQE في أضرار كبيرة داخل الموقف، حيث تضررت أكثر من 140 سيارة، فيما تعرض عدد من السكان لاستنشاق الدخان، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن مئات الشقق.

وترى الهيئة أن عدم الكشف عن المورد الحقيقي للبطاريات قد يكون ضلل المستهلكين وانتهك قوانين التجارة العادلة، ما دفعها لفرض الغرامة وإلزام الشركة بمراجعة موادها التسويقية والإعلانية لضمان الشفافية في المستقبل.