رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج

خيم الحزن على أهالي قرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، عقب وفاة القارئ الشيخ عبدالبديع عباس سليم، أحد أشهر قراء القرية، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد رحلة طويلة قضاها في خدمة كتاب الله وتعليمه للأجيال.

وعُرف الشيخ الراحل بين أبناء قريته ومحافظة سوهاج بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم، حيث أفنى ما يقرب من 70 عامًا من عمره في خدمة القرآن الكريم، قارئًا ومعلّمًا، تاركًا خلفه سيرة طيبة ومحبة كبيرة في قلوب من عرفوه وتتلمذوا على يديه.

رحيل الشيخ عبد البديع عباس

ولد الشيخ عبد البديع عباس سليم بقرية شطورة، ونشأ في بيت محب للعلم والقرآن، فحفظ كتاب الله في سن مبكرة، وبدأ منذ شبابه في تلاوته في المناسبات الدينية والاجتماعية، حتى أصبح من القراء المعروفين في محيط قريته والقرى المجاورة.

كما عمل الراحل مدرسًا للقرآن الكريم بالأزهر الشريف لمدة تقارب 40 عامًا، قضى خلالها سنوات طويلة في تعليم وتحفيظ الطلاب، حيث تتلمذ على يديه أجيال عديدة من حفظة القرآن الكريم، الذين حملوا رسالته في نشر وتعليم كتاب الله.

وعُرف الشيخ عبدالبديع بين طلابه وأهالي القرية بدماثة الخلق والتواضع الشديد، إضافة إلى حرصه الدائم على تعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة، وكان لا يتأخر عن مساعدة أي طالب يرغب في حفظ كتاب الله.

وأكد عدد من أهالي قرية شطورة أن الشيخ الراحل كان مثالًا للعالم الأزهري المخلص، الذي كرس حياته لخدمة القرآن الكريم وتعليمه، حيث ظل حتى سنواته الأخيرة حريصًا على تلاوة القرآن ومراجعته مع طلابه.